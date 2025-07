Les négociations de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël devraient reprendre la semaine prochaine, a déclaré un responsable du Hamas, alors que les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza et que les experts avertissent que les Palestiniens sont au bord de la famine.

Bassem Naim, responsable du Hamas, a affirmé vendredi avoir été informé qu'une délégation israélienne partirait pour des consultations en début de semaine prochaine.

Ces commentaires interviennent un jour après que les États-Unis ont rappelé leur équipe de négociation du Qatar et que l'envoyé spécial du président Donald Trump, Steve Witkoff, a déclaré que la dernière réponse du Hamas aux négociations témoignait d'un "manque de volonté" de parvenir à une trêve.

Witkoff a déclaré que les États-Unis "étudieront désormais d'autres options pour rapatrier les otages et tenter de créer un environnement plus stable pour la population de Gaza". Il n'a pas précisé quelles pourraient être ces options.



Le Hamas a annoncé que les propos de Witkoff visaient à faire pression sur le groupe en faveur de Netanyahu lors du prochain cycle de négociations et que les négociations avaient progressé ces derniers jours.

Naim a indiqué que plusieurs points étaient presque résolus, notamment le calendrier du cessez-le-feu, les garanties de poursuite des négociations en vue de parvenir à un accord permanent et les modalités d'acheminement de l'aide humanitaire.

Plus tôt jeudi, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également rappelé son équipe de négociation à la suite de la réponse du Hamas.



Catastrophe

L'administration Trump n'a pas réussi à parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, alors que la situation humanitaire se dégrade à Gaza.

Israël subit une pression croissante en raison de la crise humanitaire catastrophique à Gaza et des informations faisant état de décès dus à la malnutrition.

Ces derniers jours, plus d'une vingtaine de pays proches de l'Occident et plus de 100 associations caritatives et de défense des droits humains ont appelé à la fin de la guerre, critiquant sévèrement le blocus israélien et le nouveau modèle d'aide humanitaire mis en place par ce dernier.

Les associations caritatives et les associations de défense des droits humains ont déclaré que même leur personnel peinait à se nourrir.

"Point de friction"

Le gouvernement israélien n'a pas immédiatement répondu à la question de savoir si les négociations reprendraient la semaine prochaine.



Les deux parties ont tenu des semaines de discussions au Qatar, faisant état de légers progrès, mais sans avancée majeure.

Des responsables ont déclaré que le principal point de friction était le redéploiement des troupes israéliennes après un éventuel cessez-le-feu.

L'accord en discussion devrait inclure un cessez-le-feu initial de 60 jours, au cours duquel le Hamas libérerait 10 otages vivants et remettrait les dépouilles de 18 autres par étapes en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël.



L'aide humanitaire serait renforcée et les deux parties négocieraient un cessez-le-feu durable.



Les négociations ont été entravées par des demandes concurrentes visant à mettre fin à la guerre.

Le Hamas affirme qu'il ne libérera tous les otages qu'en échange d'un retrait israélien total et de la fin de la guerre.