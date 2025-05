Dans un communiqué publié tard jeudi, le ministère a critiqué le gouvernement israélien, l’accusant d’alimenter l’instabilité régionale.



En réaction aux déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, concernant la présence turque en Syrie, au Liban et dans d'autres régions, le ministère s’est interrogé sur la raison pour laquelle Israël est troublé par les évolutions en Syrie et au Liban.



Il a souligné que ces évolutions, qu’il décrit comme prometteuses pour la paix et la stabilité régionales, sont largement soutenues par la communauté internationale et ne devraient pas être perçues comme une menace.

Frappes aériennes et terrestres israéliennes en Syrie



Le communiqué a affirmé qu'il n'y avait eu ni provocation ni menace du côté syrien pour motiver les attaques israéliennes menées simultanément depuis les airs et au sol sur plusieurs sites en Syrie mercredi.



La Turquie a soutenu que ces attaques s'inscrivent dans une politique plus large d'Israël, qu'elle accuse de prospérer grâce aux conflits.



Pour Ankara, les responsables israéliens cherchent à détourner l'attention de leurs actions à Gaza, en Cisjordanie et au-delà.



Le ministère a affirmé que l’expansion des colonies israéliennes, les intentions d’annexion et les attaques en Syrie et au Liban représentent une menace majeure pour la sécurité régionale.

Appel à une action internationale contre un “déstabilisateur stratégique”

Le ministère turc des Affaires étrangères a également qualifié Israël de “déstabilisateur stratégique” responsable de l’agitation et du terrorisme dans la région.



La Turquie a appelé Israël à mettre fin à son occupation des territoires palestiniens et à cesser d’entraver les efforts visant à restaurer la stabilité en Syrie.



Le communiqué a également exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour freiner ce qu'il décrit comme une “agression de plus en plus imprudente” d'Israël.



Le ministère a réaffirmé l’engagement de la Turquie en faveur de la paix et de la stabilité régionales, et condamné les politiques israéliennes qu’il considère comme un obstacle majeur à la sécurité au Moyen-Orient.