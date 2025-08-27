TURQUIE
2 min de lecture
La Turquie condamne l'escalade des frappes militaires israéliennes en Syrie
Les attaques israéliennes violent la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.
27 août 2025

La Turquie a fermement condamné l'intensification des attaques militaires israéliennes en Syrie, affirmant qu'elles portent atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité et à la souveraineté du pays.

"Nous condamnons fermement les attaques militaires israéliennes, dont l'ampleur a été étendue et qui sont menées en violation de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la souveraineté de la Syrie." a écrit le ministère turc des Affaires étrangères dans une déclaration concernant l'intensification des frappes israéliennes en Syrie.

Le ministère a poursuivi que ces frappes visaient directement à compromettre les efforts de stabilité et de sécurité en Syrie et dans la région, appelant à leur cessation immédiate.

“La Turquie continuerait de soutenir la vision d'une Syrie libérée du terrorisme, sûre et dotée d'une intégrité territoriale totale, conformément aux attentes légitimes du peuple syrien”, note le communiqué.

Tout au long du mois d'août, l'armée israélienne a mené quatre incursions dans la province de Quneitra, dans le sud-ouest de la Syrie. La plus récente a eu lieu mardi matin, faisant un mort.

Depuis la chute du régime de Bachar Al-Assad fin 2024, Israël a étendu son occupation du plateau du Golan syrien en s'emparant de la zone tampon démilitarisée, une opération qui viole l'accord de désengagement signé en 1974 avec la Syrie.


SOURCE:TRT français et agences
