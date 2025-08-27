La Turquie a fermement condamné l'intensification des attaques militaires israéliennes en Syrie, affirmant qu'elles portent atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité et à la souveraineté du pays.

"Nous condamnons fermement les attaques militaires israéliennes, dont l'ampleur a été étendue et qui sont menées en violation de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la souveraineté de la Syrie." a écrit le ministère turc des Affaires étrangères dans une déclaration concernant l'intensification des frappes israéliennes en Syrie.

Le ministère a poursuivi que ces frappes visaient directement à compromettre les efforts de stabilité et de sécurité en Syrie et dans la région, appelant à leur cessation immédiate.

“La Turquie continuerait de soutenir la vision d'une Syrie libérée du terrorisme, sûre et dotée d'une intégrité territoriale totale, conformément aux attentes légitimes du peuple syrien”, note le communiqué.