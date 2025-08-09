Après 22 mois de guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est confronté à une très forte pression en Israël et de l'étranger pour mettre fin à son offensive à Gaza, où plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d'une "famine généralisée", selon l'ONU.

Selon le plan validé par le cabinet de sécurité israélien, l'armée se prépare à envahir la ville de Gaza, une agglomération en grande partie détruite dans le nord du territoire.

A la suite de l'annonce de ce plan, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dimanche à 10H00 une réunion d'urgence sur Gaza, ont indiqué vendredi à l'AFP plusieurs sources diplomatiques.

L'armée "se prépare déjà aujourd'hui à la mise en œuvre complète des décisions", a indiqué le ministre de la Défense, Israël Katz.

De l'Allemagne, pourtant l'un des plus fidèles alliés d'Israël, à l'UE, en passant par la France, la Chine et de nombreux pays musulmans, l'annonce de ce plan a suscité la réprobation internationale.

Berlin a annoncé suspendre les exportations d'équipements militaires susceptibles d'être utilisés dans l’enclave assiégée. Netanyahu a appelé le chancelier Friedrich Merz pour lui "exprimer sa déception" face à ces sanctions.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a mis en garde Israël contre "une escalade dangereuse" qui "risque d'aggraver les conséquences déjà catastrophiques pour des millions de Palestiniens".

Actuellement, l'armée israélienne occupe ou opère au sol dans près de 75% de Gaza, principalement depuis ses positions permanentes dans le territoire le long de la frontière. Israël avait déjà occupé Gaza en 1967 et implanté un ensemble de 21 colonies, démantelées lors de son retrait unilatéral en 2005.

"Abandonner les otages"