L'Iran doute fortement qu'Israël maintienne le cessez-le-feu qui a mis fin à une guerre aérienne entre les deux pays, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes au ministre saoudien de la Défense, le prince Khaled ben Salmane.

“Puisque nous doutons profondément du respect par l'ennemi (Israël) de ses engagements, y compris le cessez-le-feu, nous sommes prêts à lui opposer une riposte ferme s'il réitère son agression”, a déclaré Abdolrahim Moussavi.

Le ministre saoudien de la Défense, le prince Khaled ben Salmane, a eu un entretien téléphonique avec le chef d'état-major iranien, le général de division Abdolrahim Moussavi, afin d'examiner les développements régionaux, selon les médias locaux.

Selon l'agence de presse officielle saoudienne SPA, l'appel a porté sur les “relations bilatérales dans le domaine de la défense” et les derniers développements dans la région.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a cité Moussavi comme émettant des doutes quant à la tenue d'un cessez-le-feu avec Israël.

Un conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran a éclaté le 13 juin lorsqu'Israël a lancé des frappes aériennes sur des sites militaires, nucléaires et civils iraniens, tuant au moins 606 personnes et en blessant 5 332, selon le ministère iranien de la Santé.

En représailles, Téhéran a lancé des frappes de missiles et de drones sur Israël, tuant au moins 29 personnes et en blessant plus de 3 400, selon les chiffres publiés par l'Université hébraïque de Jérusalem.

Le conflit a pris fin grâce à un cessez-le-feu parrainé par les États-Unis, entré en vigueur le 24 juin.