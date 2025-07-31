EUROPE
2 min de lecture
Le Portugal envisage de reconnaître la Palestine "dès septembre"
Le Premier ministre consultera le président et le Parlement si les conditions pour reconnaître la Palestine lors de l’Assemblée générale de l’ONU sont réunies, selon des médias portugais.
Le Portugal envisage de reconnaître la Palestine "dès septembre"
Le Portugal envisage de reconnaître la Palestine "dès septembre" / AA
31 juillet 2025

Le Portugal envisage de reconnaître l’État de Palestine "dès septembre", ont rapporté jeudi les médias locaux, citant des sources au sein du cabinet du Premier ministre.

Selon le journal Diario de Noticias et d’autres médias, le bureau du Premier ministre Luis Montenegro a indiqué que si les conditions "présentées et largement validées par les États présents" à la conférence de l’ONU sont remplies, le Portugal pourrait procéder à cette reconnaissance "dès septembre, lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies" à New York.

Montenegro consultera au préalable le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa ainsi que les partis représentés au Parlement.

Le cabinet du Premier ministre a également précisé avoir déjà "exposé les conditions nécessaires au lancement du processus de reconnaissance", notamment "un accord avec un groupe de pays avec lesquels le Portugal maintient un dialogue permanent et qui ont activement participé à cette conférence".

recommended

La France et le Canada ont aussi annoncé qu’ils reconnaîtront l’État de Palestine en septembre prochain, à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le Royaume-Uni a quant a lui annoncé son intention de reconnaître l'État de Palestine en septembre, à moins qu’Israël ne prenne des "mesures concrètes pour mettre fin à la situation déplorable à Gaza".


SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us