Le Portugal envisage de reconnaître l’État de Palestine "dès septembre", ont rapporté jeudi les médias locaux, citant des sources au sein du cabinet du Premier ministre.

Selon le journal Diario de Noticias et d’autres médias, le bureau du Premier ministre Luis Montenegro a indiqué que si les conditions "présentées et largement validées par les États présents" à la conférence de l’ONU sont remplies, le Portugal pourrait procéder à cette reconnaissance "dès septembre, lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies" à New York.

Montenegro consultera au préalable le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa ainsi que les partis représentés au Parlement.

Le cabinet du Premier ministre a également précisé avoir déjà "exposé les conditions nécessaires au lancement du processus de reconnaissance", notamment "un accord avec un groupe de pays avec lesquels le Portugal maintient un dialogue permanent et qui ont activement participé à cette conférence".