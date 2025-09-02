MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Gaza: 185 décès en août dus à la famine causée par Israël
Les responsables de la santé de l'enclave palestinienne assiégée mettent en garde contre une aggravation de la famine et une grave pénurie d'aide.
Gaza: 185 décès en août dus à la famine causée par Israël
185 décès en août dus à la famine causée par Israël / AP
2 septembre 2025

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé, ce mardi, que 185 personnes, dont 12 enfants, sont mortes de faim en août, soit le bilan mensuel le plus élevé enregistré depuis le début de la guerre israélienne contre l'enclave il y a près de deux ans.

Le ministère a indiqué que 70 de ces décès sont survenus après que le Système intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), système de surveillance de la faim soutenu par l'ONU, a officiellement déclaré Gaza zone de famine le mois dernier.

Les responsables de la santé ont signalé que plus de 43 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition, ainsi que 55 000 femmes enceintes et allaitantes.

Ils ont ajouté que 67 % des femmes enceintes sont désormais anémiques, soit le taux le plus alarmant enregistré depuis des années.

Le ministère a mis en garde contre les conséquences catastrophiques d'une livraison immédiate de nourriture et de fournitures médicales d'urgence, évoquant l'augmentation rapide des décès liés à la faim.

Recommandé

Israël a tué plus de 63 500 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023. La guerre a dévasté l'enclave, qui est confrontée à la famine en raison du blocus israélien.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us