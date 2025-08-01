Le président turc Erdogan accueille les Premiers ministres italien Meloni et libyen Dbeibeh à Istanbul pour un sommet trilatéral visant à approfondir la coopération dans les domaines de l'énergie, de la migration irrégulière et de la stabilité régionale.
Lors du sommet de vendredi, le président Erdogan a souligné l'importance des efforts conjoints des trois pays pour relever les défis croissants dans le bassin méditerranéen, en particulier la migration irrégulière, selon la Direction de la communication de la Turquie.
Erdogan a souligné que s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière exigeait des solutions durables à long terme et a insisté sur la nécessité d'une coordination multilatérale.
Les dirigeants ont convenu de se réunir à nouveau après les réunions en comité afin d'évaluer les décisions et de garantir la poursuite des mécanismes de coopération, a indiqué la direction.
Catastrophe humanitaire à Gaza
Le président Erdogan a également attiré l'attention sur la catastrophe humanitaire à Gaza, condamnant les attaques israéliennes en cours et soulignant l'urgence d'un cessez-le-feu et d'un acheminement rapide de l'aide humanitaire.
Erdogan, a indiqué la direction, a réitéré qu'une solution durable ne pouvait être trouvée que par la création d'un État palestinien souverain et indépendant, basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.
Coopération croissante dans les domaines de l'énergie et de la migration irrégulière
En juin 2025, la Turquie et la Libye ont signé un accord énergétique majeur visant à mener des études géologiques et géophysiques conjointes dans quatre zones offshore. L'accord, qui comprend une campagne sismique de 10 000 kilomètres, devrait accroître le potentiel énergétique inexploité de la Libye. La Turquie apporte une expertise technique essentielle et l'Italie joue un rôle essentiel en aval grâce à des pipelines comme Greenstream.
La migration était un autre sujet urgent, la Libye restant le principal point de départ des passages clandestins vers l'UE.
L'Italie a signalé une augmentation de 80 % des arrivées en provenance de Libye cette année, avec plus de 21 000 migrants arrivant sur ses côtes. Les trois pays ont souligné la nécessité de mesures coordonnées pour répondre aux défis humanitaires et sécuritaires posés par cette vague de flux migratoires.
La Turquie et l'Italie, toutes deux alliées de l'OTAN, ont renforcé leur coopération ces dernières années dans les domaines du commerce, de la défense et de la diplomatie. Plus tôt cette année, le fabricant turc de drones Baykar et l'entreprise de défense italienne Leonardo ont signé un accord de coopération, témoignant d'un renforcement de leurs liens militaires.
Le sommet a également renforcé l'engagement commun en faveur d'une solution politique soutenue par l'ONU en Libye.
Dans des déclarations précédentes, Ankara et Rome ont exprimé leur soutien à un processus libyen visant à garantir l'unité et la souveraineté du pays. La Libye est restée divisée entre des administrations rivales à Tripoli et à Benghazi, et les efforts pour organiser des élections ont été constamment bloqués.
La Turquie joue un rôle central en Libye depuis 2019, lorsqu'elle a signé des accords maritimes et sécuritaires avec le gouvernement basé à Tripoli et fourni un soutien militaire pour repousser l'offensive du chef de guerre de l'est, Khalifa Haftar. Cette intervention a contribué à stabiliser l'ouest de la Libye et a ouvert la voie à l'actuel gouvernement d'union.
Le sommet de vendredi a marqué une nouvelle étape dans la diplomatie régionale de la Turquie et son engagement stratégique avec ses principaux partenaires méditerranéens sur les questions d'énergie, de migration et de sécurité.