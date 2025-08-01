Le président turc Erdogan accueille les Premiers ministres italien Meloni et libyen Dbeibeh à Istanbul pour un sommet trilatéral visant à approfondir la coopération dans les domaines de l'énergie, de la migration irrégulière et de la stabilité régionale.



Lors du sommet de vendredi, le président Erdogan a souligné l'importance des efforts conjoints des trois pays pour relever les défis croissants dans le bassin méditerranéen, en particulier la migration irrégulière, selon la Direction de la communication de la Turquie.



Erdogan a souligné que s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière exigeait des solutions durables à long terme et a insisté sur la nécessité d'une coordination multilatérale.



Les dirigeants ont convenu de se réunir à nouveau après les réunions en comité afin d'évaluer les décisions et de garantir la poursuite des mécanismes de coopération, a indiqué la direction.



Catastrophe humanitaire à Gaza

Le président Erdogan a également attiré l'attention sur la catastrophe humanitaire à Gaza, condamnant les attaques israéliennes en cours et soulignant l'urgence d'un cessez-le-feu et d'un acheminement rapide de l'aide humanitaire.



Erdogan, a indiqué la direction, a réitéré qu'une solution durable ne pouvait être trouvée que par la création d'un État palestinien souverain et indépendant, basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.



Coopération croissante dans les domaines de l'énergie et de la migration irrégulière

En juin 2025, la Turquie et la Libye ont signé un accord énergétique majeur visant à mener des études géologiques et géophysiques conjointes dans quatre zones offshore. L'accord, qui comprend une campagne sismique de 10 000 kilomètres, devrait accroître le potentiel énergétique inexploité de la Libye. La Turquie apporte une expertise technique essentielle et l'Italie joue un rôle essentiel en aval grâce à des pipelines comme Greenstream.