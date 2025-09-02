Israël a commencé à mobiliser quelque 60 000 réservistes pour participer à son projet d'occupation de Gaza, a confirmé l'armée ce mardi, signalant une escalade majeure dans la guerre génocidaire, qui en est maintenant à son 23e mois.

L'armée a déclaré que les réservistes recevront des armes, des équipements personnels et un équipement tactique complet, et que les unités participeront à des exercices de combat en zone urbaine et en terrain découvert "afin d'améliorer leur préparation aux missions à venir".

Le quotidien israélien Maariv a indiqué que cette mobilisation verrait les réservistes suivre trois à quatre jours d'entraînement avant que certains ne soient réaffectés pour remplacer les troupes régulières stationnées sur le front nord.



Cette mesure fait suite à la déclaration émise vendredi qualifiant la ville de Gaza comme "zone de combat dangereuse", alors que les bombardements et démolitions intensifs ont déjà causé de nombreuses victimes civiles et des destructions massives. Le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a accusé l'armée d'avoir déployé des robots explosifs et d'avoir adopté une stratégie de la "terre brûlée".



Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre d'un plan de réoccupation par étapes approuvé par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu le 8 août. Selon la chaîne publique israélienne KAN, cette stratégie prévoit de forcer les habitants à se déplacer vers le sud, d'encercler la ville de Gaza, puis de lancer des incursions plus profondément dans les zones résidentielles.