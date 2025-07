L'Union européenne a salué, lundi, les efforts de l'Arménie en faveur de la stabilité dans le Caucase du Sud, notamment ses initiatives pour normaliser ses relations avec la Turquie et la conclusion d'un accord de paix historique avec l'Azerbaïdjan.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, ont rencontré le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, à Bruxelles, pour discuter des développements régionaux et renforcer les liens entre l’UE et l’Arménie.

Von der Leyen a salué le projet de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le qualifiant de "tournant décisif" dans l'histoire de la région. "Il met fin à des décennies d'hostilité. J'espère que le traité pourra être signé au plus vite", a-t-elle indiqué.



De son côté, Pachinian a réitéré l'engagement de son gouvernement à poursuivre les réformes démocratiques et à approfondir l’intégration de l’Arménie à l'UE.

"Nous œuvrons à un partenariat plus approfondi et plus large avec l'Arménie, et nous souhaitons développer nos relations", a ajouté M. Costa.

Les dirigeants européens ont salué les récents progrès en matière de libéralisation des visas et ont souligné l’adoption par l’Arménie d’une législation clé, marquant une nouvelle étape sur la voie de l’intégration européenne.



Ils ont également exprimé leur soutien à l'intégration de l'Arménie dans les infrastructures régionales et les initiatives économiques, notamment celles liées à la mer Noire.



Une stratégie de développement ambitieuse

Bruxelles a réaffirmé son engagement en faveur du développement à long terme de l'Arménie, notamment par une aide financière et technique renforcée.

Dans le cadre de la stratégie "Global Gateway", les investissements prévus de l'UE en Arménie devraient atteindre 2,9 milliards de dollars. En complément, le Plan de résilience et de croissance, d’un montant de 317 millions de dollars, annoncé en avril, prévoit une augmentation de 50 % du financement européen destiné à soutenir les réformes et les investissements dans des secteurs stratégiques.

La connectivité régionale a également été au cœur des échanges, l'UE ayant réaffirmé son appui à l'initiative arménienne "Carrefour de la paix", un projet ambitieux de réseau d'infrastructures visant à ouvrir de nouvelles routes commerciales régionales, notamment avec la Turquie et l'Azerbaïdjan.



La coopération en matière de sécurité a également occupé une place importante dans les discussions, avec le lancement de nouvelles consultations UE-Arménie sur les questions de sécurité et de défense. Cette dynamique témoigne du rôle croissant de Bruxelles dans le Caucase du Sud, alors que l'influence russe traditionnelle s'affaiblit dans la région.

Les dirigeants de l'UE ont déclaré que cette réunion marquait "une étape importante" dans le renforcement des relations bilatérales et ont exprimé leur espoir de voir de nouvelles avancées à l’occasion du prochain Conseil de partenariat UE-Arménie, prévu cet automne.

La visite de M. Pashinyan fait suite à un récent déplacement de la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, à Erevan, où les deux parties avaient réitéré leur volonté commune de renforcer la coopération et d'assurer une paix régionale durable.