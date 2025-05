C’est par un long message sur son compte X que Jean-Michel Apathie annonce et explique son départ de RTL.

Il rappelle avoir accepté sa suspension de l’antenne mercredi dernier avant d’ajouter: “même décidée dans le cadre d’un dialogue serein et compréhensif, une punition reste une punition. Si je reviens sur l’antenne de RTL, je la valide, donc je reconnais avoir fait une faute. C’est un pas que je ne peux pas franchir.”



Le journaliste insiste que ces propos reflètent des faits qui sont corroborés par des historiens, par les archives militaires et autres et refuse d’être remis en question quand il ne fait que rappeler une réalité historique. Dans son message sur X, il écrit d’ailleurs, “Les massacres de musulmans se sont succédé tout au long des 132 ans d’occupation. Un statut dit d’indigénat, appliqué à partir de 1881, a privé les premiers occupants de l’espace de tous droits et leur a imposé des servitudes archaïques et injustes. Chassés des terres les plus riches, ils ont végété dans l’extrême pauvreté.”

Le chroniqueur termine sur une note d’espoir, “un jour, (...) la France, mon pays, conviendra de sa part d’inhumanité dans l’histoire.”





Jean-Michel Apathie regrette la polémique et le déni de certains politiques qui refusent de reconnaître les faits. “Je vois bien que ce n’est pas un discours qui est majoritaire ou qui est tenu régulièrement dans les médias, où la culture de la négation de l’histoire domine”, a -t-il dit dans une interview à Médiapart.

La direction de la station RTL qui appartient au groupe Bolloré, connu pour ses opinions très conservatrices et très à droite, a pris acte de la décision du journaliste.

L’extrême-droite française défend la colonisation en Algérie

La polémique a éclaté le 25 février autour des propos tenus par Jean-Michel Aphatie débattait dans la matinale de RTL sur le sujet de la brouille diplomatique entre la France et l’Algérie, en présence de Florence Portelli, la vice-présidente LR du conseil régional d’Île-de-France.

Le journaliste a rappelé les massacres d’Algériens “ jamais reconnus” par la France pendant la phase de conquête à partir de 1830 pour expliquer les tensions diplomatiques actuelles.

L’extrême-droite s’est indignée par la comparaison faite par Jean-Michel Apathie entre les actions des militaires français en Algérie et un épisode de la seconde guerre mondiale en France. “Chaque année, en France, on commémore ce qui s’est passé à Oradour-sur-Glane, c’est-à-dire le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu’on en a conscience ?”.

Le chroniqueur faisait référence à l’opération menée le 10 juin 1944 dans ce village du Limousin qui a été incendié et sa population tuée par une partie de la division Waffen SS Das Reich.