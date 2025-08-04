Le port de Beyrouth va marquer cet anniversaire avec une minute de silence à 18H00 heure locale et ce matin, le drapeau libanais a été mis en berne à l’entrée du Palais présidentiel, marquant cette journée de deuil national.

Dimanche soir, une ligne d’oliviers a été inaugurée en présence du Premier ministre Nawaf Salam, près du port de Beyrouth, un arbre pour chaque victime de l’explosion.



Au-delà des nombreuses commémorations qui vont se dérouler ce lundi, les messages se multiplient pour demander des résultats dans l’enquête qui n’a jamais abouti.

Elle fut suspendue pendant deux années pour des raisons politiques et relancée en début d’année avec le changement de président et de gouvernement dans le pays du Cèdre.

Le président libanais a d’ailleurs commencé cette journée avec un message qui veut rassurer les Libanais. Joseph Aoun a affirmé que l'État libanais s'engage à ce que la vérité soit faite sur la catastrophe. “La justice ne connaît pas d’exceptions, et la loi s’applique à tous sans distinction”, a-t-il écrit dans un communiqué.



Dans un message, l’ambassade américaine au Liban déclare être aux côtés des Libanais qui demandent que les responsables de cette explosion soient poursuivis. “Le Liban mérite un système judiciaire indépendant et impartial qui apporte la justice aux victimes et ne protège pas les élites.”