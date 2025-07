Lors d’une conférence de presse tenue mardi 22 juillet à Lisbonne aux côtés de son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a qualifié la proposition marocaine de “base sérieuse, crédible et constructive” pour parvenir à une solution politique durable au conflit.

Une position alignée sur celle de Londres et Paris

Paulo Rangel a précisé que toute solution devra s’inscrire “sous l’égide des Nations unies”, saluant par ailleurs l’engagement du Maroc en faveur de cette voie.

En apportant son appui au plan marocain, Lisbonne rejoint une dynamique diplomatique européenne croissante, amorcée notamment par la France qui avait réaffirmé à l’été 2024 son soutien clair à l’initiative de Rabat, mettant ainsi fin à une période de tensions diplomatiques entre Paris et Rabat. Le Royaume-Uni lui a emboîté le pas en juin dernier en qualifiant la proposition marocaine de la “base la plus crédible, viable et pragmatique”.

Nasser Bourita s’est félicité du soutien portugais, estimant qu’il “renforce encore davantage la coopération entre les deux pays”, notamment dans le cadre des enjeux stratégiques en Méditerranée occidentale.

En Relation TRT Global - Sahara occidental: la France reconnaît la “souveraineté” du Maroc

Un conflit figé depuis près d’un demi-siècle

Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est géré par le Maroc qui a récupéré en 1975 des mains des Espagnols ce territoire, considéré pourtant non autonome par l’ONU.

Le conflit oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l’Algérie. Un cessez-le-feu avait été signé en 1991, accompagné de la promesse d’un référendum d’autodétermination qui n’a jamais pu voir le jour pour plusieurs raisons techniques. Depuis, les tentatives de relance du dialogue par les Nations unies se sont multipliées, sans débouché concret.

Des implications diplomatiques régionales

Le soutien croissant au “plan d’autonomie marocain” parmi les capitales européennes intervient dans un contexte géopolitique tendu. Le rapprochement franco-marocain a récemment ravivé les tensions entre Paris et Alger, dont les relations sont en constante dégradation. Le soutien du Portugal pourrait à son tour être scruté de près par les chancelleries européennes et maghrébines.