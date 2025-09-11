FRANCE
Secours populaire: les Français ont peur de devenir pauvres
A l’occasion de la présentation de son baromètre annuel sur la pauvreté et la précarité, la secrétaire nationale du Secours populaire dénonce l’effondrement du lien social et la suppression des services publics de proximité.
Le mouvement du 10 septembre est né après la présentation d'un budget de rigueur où les classes populaires et les retraités étaient mis à contribution / AFP
Dans son baromètre annuel de la pauvreté et de la précarité, réalisé avec l’institut de sondage Ipsos et dévoilé jeudi, Le Secours populaire dresse un bilan de la santé sociale du pays. Les chiffres de la pauvreté sont stables, l’étude 2025 est comparable à celle de 2023 et 2024.

Il n’y a aucune raison de se réjouir, un Français sur 5 est pauvre. Selon le baromètre, 57 % des Français connaissent aujourd’hui une personne proche vivant dans une situation de pauvreté.

La baromètre pointe du doigt un phénomène, les Français sont de plus en plus souvent obligés de se priver de sorties, de restaurant comme l’ont regretté les restaurateurs cet été dans les lieux touristiques. 64 % des Français disent ne pas pouvoir faire de sorties ou de loisirs en famille.


L’association remarque également un isolement grandissant des personnes précaires. Henriette Steinberg, la secrétaire nationale du Secours populaire explique que  “la suppression des services publics de proximité et la numérisation de nombreux dispositifs y sont pour beaucoup”. 

Les Français ont surtout peur de l’avenir, il n’y aucune confiance ou sérénité, les parents estiment que leurs enfants vivront moins bien qu’eux et 34 % des Français pensent qu’ils risquent de basculer dans la précarité dans les prochains mois.

Près de 60 % des Français déclarent "craindre de ne pas pouvoir faire face à un imprévu". 

Encore plus révélateur de la morosité qui règne dans la société française, les jeunes interrogés sont beaucoup plus négatifs qu’il y a dix ans. Un jeune sur deux exprime "un fort sentiment d’angoisse en pensant à sa situation actuelle et son avenir", et plus de 22 % d'entre eux se disent désespérés. Ils sont 40 % à déclarer qu'ils sont "mécontents de leur accès au système de santé et aux soins".

Le Secours populaire aide 3,7 millions de personnes par an.

SOURCE:TRT français et agences
