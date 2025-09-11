Dans son baromètre annuel de la pauvreté et de la précarité, réalisé avec l’institut de sondage Ipsos et dévoilé jeudi, Le Secours populaire dresse un bilan de la santé sociale du pays. Les chiffres de la pauvreté sont stables, l’étude 2025 est comparable à celle de 2023 et 2024.

Il n’y a aucune raison de se réjouir, un Français sur 5 est pauvre. Selon le baromètre, 57 % des Français connaissent aujourd’hui une personne proche vivant dans une situation de pauvreté.



La baromètre pointe du doigt un phénomène, les Français sont de plus en plus souvent obligés de se priver de sorties, de restaurant comme l’ont regretté les restaurateurs cet été dans les lieux touristiques. 64 % des Français disent ne pas pouvoir faire de sorties ou de loisirs en famille.





L’association remarque également un isolement grandissant des personnes précaires. Henriette Steinberg, la secrétaire nationale du Secours populaire explique que “la suppression des services publics de proximité et la numérisation de nombreux dispositifs y sont pour beaucoup”.

Les Français ont surtout peur de l’avenir, il n’y aucune confiance ou sérénité, les parents estiment que leurs enfants vivront moins bien qu’eux et 34 % des Français pensent qu’ils risquent de basculer dans la précarité dans les prochains mois.