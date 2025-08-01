MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Gaza: la Slovénie interdit le commerce d'armes avec Israël
La Slovénie a annoncé jeudi qu'elle allait interdire tout commerce d'armes avec Israël en raison de sa guerre à Gaza, jugeant l'Union européenne "incapable de prendre" une telle mesure.
Gaza: la Slovénie interdit le commerce d'armes avec Israël
Le Premier ministre slovène Robert Golob. / Reuters
1 août 2025

"La Slovénie est le premier pays européen à interdire l'importation, l'exportation et le transit d'armes de et vers Israël", a déclaré le gouvernement slovène dans un communiqué, ajoutant qu'il agissait de manière indépendante.

Et ce, car l'UE est, selon lui, "incapable de prendre des mesures concrètes (...) en raison de désaccords internes et d'un manque d'unité". 

En RelationTRT Global - Pourquoi la France hausse le ton contre Israël ?

"Le résultat est honteux : des gens (...) meurent parce que l'aide humanitaire leur est systématiquement refusée. Ils meurent sous les décombres, sans accès à l’eau potable, à la nourriture, ni aux soins de base", dans la bande de Gaza et il est du "devoir de chaque Etat responsable de prendre des mesures, même si cela signifie être en avance sur les autres", a poursuivi Ljubljana, qui a reconnu un Etat de Palestine en juin 2024.

“Il s’agit d’un refus total d’accès humanitaire et d’une entrave consciente aux conditions minimales de survie. Dans de telles circonstances, il est du devoir de tout État responsable d’agir, même si cela signifie prendre les devants” peut-on lire dans le communiqué.

recommended

Le gouvernement slovène a ajouté qu'il n'avait pas délivré de permis pour l'exportation d'armes et d'autres équipements militaires vers Israël depuis octobre 2023 à cause du conflit dans ce territoire palestinien et affirmé qu’il préparait d’autres mesures nationales contre le gouvernement israélien, “dont les actions constituent de graves violations du droit international humanitaire”, à annoncer dans les prochaines semaines.

Début juillet, la Slovénie a interdit à deux ministres israéliens d'extrême droite d'entrer sur son territoire, les accusant d'inciter à "une violence extrême" et à "des violations graves des droits humains des Palestiniens" avec "leurs déclarations génocidaires". 

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène une offensive dévastatrice sur Gaza, qui a déjà fait plus de 60 200 morts côté palestinien, selon les autorités locales. Les bombardements massifs ont plongé l’enclave dans une crise humanitaire majeure, marquée notamment par des pénuries alimentaires.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us