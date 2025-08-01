"La Slovénie est le premier pays européen à interdire l'importation, l'exportation et le transit d'armes de et vers Israël", a déclaré le gouvernement slovène dans un communiqué, ajoutant qu'il agissait de manière indépendante.
Et ce, car l'UE est, selon lui, "incapable de prendre des mesures concrètes (...) en raison de désaccords internes et d'un manque d'unité".
"Le résultat est honteux : des gens (...) meurent parce que l'aide humanitaire leur est systématiquement refusée. Ils meurent sous les décombres, sans accès à l’eau potable, à la nourriture, ni aux soins de base", dans la bande de Gaza et il est du "devoir de chaque Etat responsable de prendre des mesures, même si cela signifie être en avance sur les autres", a poursuivi Ljubljana, qui a reconnu un Etat de Palestine en juin 2024.
“Il s’agit d’un refus total d’accès humanitaire et d’une entrave consciente aux conditions minimales de survie. Dans de telles circonstances, il est du devoir de tout État responsable d’agir, même si cela signifie prendre les devants” peut-on lire dans le communiqué.
Le gouvernement slovène a ajouté qu'il n'avait pas délivré de permis pour l'exportation d'armes et d'autres équipements militaires vers Israël depuis octobre 2023 à cause du conflit dans ce territoire palestinien et affirmé qu’il préparait d’autres mesures nationales contre le gouvernement israélien, “dont les actions constituent de graves violations du droit international humanitaire”, à annoncer dans les prochaines semaines.
Début juillet, la Slovénie a interdit à deux ministres israéliens d'extrême droite d'entrer sur son territoire, les accusant d'inciter à "une violence extrême" et à "des violations graves des droits humains des Palestiniens" avec "leurs déclarations génocidaires".
Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène une offensive dévastatrice sur Gaza, qui a déjà fait plus de 60 200 morts côté palestinien, selon les autorités locales. Les bombardements massifs ont plongé l’enclave dans une crise humanitaire majeure, marquée notamment par des pénuries alimentaires.