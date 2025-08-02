“À partir d’aujourd’hui, Turkish Airlines a lancé des vols passagers sur la ligne Istanbul–Alep. Des vols seront opérés trois fois par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches”, a déclaré le ministre des Transports Abdulkadir Uraloglu dans un communiqué.

Le ministre a précisé que Turkish Airlines augmentera la fréquence de ses vols sur cette ligne à cinq jours par semaine à partir du 15 août, puis à un vol quotidien à partir du 1er septembre.

La compagnie low-cost AJet assurera également un vol inaugural entre l’aéroport Sabiha Gokcen d’Istanbul et Alep ce samedi.