“À partir d’aujourd’hui, Turkish Airlines a lancé des vols passagers sur la ligne Istanbul–Alep. Des vols seront opérés trois fois par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches”, a déclaré le ministre des Transports Abdulkadir Uraloglu dans un communiqué.
Le ministre a précisé que Turkish Airlines augmentera la fréquence de ses vols sur cette ligne à cinq jours par semaine à partir du 15 août, puis à un vol quotidien à partir du 1er septembre.
La compagnie low-cost AJet assurera également un vol inaugural entre l’aéroport Sabiha Gokcen d’Istanbul et Alep ce samedi.
“Nous proposerons un vol quotidien sur la ligne Sabiha Gokcen–Alep à partir du 4 août”, a précisé Uraloglu.
Après la réouverture de la ligne vers Damas en janvier, Turkish Airlines porte ainsi à deux le nombre de ses destinations en Syrie.
Les billets pour la liaison Istanbul–Alep–Istanbul sont proposés à partir de 299 dollars pour les achats effectués à partir du 25 juillet 2025, selon le site officiel de la compagnie. Les tarifs peuvent varier selon les points de vente et les agences de voyage.
Indépendamment de cette nouvelle liaison, la ligne Istanbul–Damas est déjà desservie depuis janvier 2025 par plusieurs transporteurs.