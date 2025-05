Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenu une réunion de haut niveau avec le président syrien Ahmed al-Charaa en marge du 4e Forum d’Antalya sur la diplomatie, signalant un possible réchauffement des relations et un regain d’accent mis sur la stabilité régionale.



Selon un communiqué publié vendredi par la Direction de la communication de la Turquie, les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales ainsi que de questions régionales et mondiales plus larges.



La rencontre marque un engagement diplomatique notable après des années de relations tendues entre Ankara et Damas.

TRT Global - Erdogan: La Turquie envisage une région marquée par la réconciliation et non par le conflit Le président turc réitère ses critiques de longue date à l'égard du Conseil de sécurité des Nations unies, en reprenant sa phrase emblématique : "Le monde est plus grand que cinq", en référence aux cinq membres permanents du Conseil. 🔗

Soutien à la stabilité et à la souveraineté



Le président Erdogan s’est dit satisfait que les tentatives visant à raviver le chaos en Syrie soient déjouées. Il a, de surcroît, exprimé son optimisme quant à l’avenir du pays.



“Les années à venir seront synonymes de stabilité, de prospérité et de paix pour la Syrie”, a-t-il déclaré, selon le communiqué.



Il a également réaffirmé la position de longue date de la Turquie en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie, soulignant qu’Ankara reste déterminée à contribuer à un ordre régional pacifique et stable.

Relance de la coopération économique et appel à la levée des sanctions



Le dirigeant turc a insisté sur la nécessité de renforcer les liens commerciaux et économiques avec la Syrie, appelant à une relance de la coopération dans ces domaines.

Il a précisé que la Turquie poursuivrait ses efforts diplomatiques pour obtenir la levée des sanctions internationales qui pèsent sur la Syrie et freinent sa reprise économique et sa réintégration régionale.



Les deux parties auraient également exploré la possibilité de futures initiatives de coopération dans d’autres domaines, soulignant leur volonté de normaliser les relations sur la base d’intérêts pratiques et mutuels.

Un tournant vers le dialogue

Cette rencontre intervient dans un contexte de recomposition du paysage régional. Ces dernières années, plusieurs pays arabes ont repris le dialogue avec le gouvernement syrien, après la chute du régime de Bachar al-Assad, consécutive à plus d’une décennie d’isolement diplomatique suite à la guerre civile de 2011.



La normalisation des relations avec le gouvernement syrien pourrait avoir d’importantes implications pour la diplomatie régionale, la sécurité et la gestion des flux migratoires.



Le Forum d’Antalya sur la diplomatie , désormais dans sa quatrième édition, est devenu une plateforme clé du dialogue international, réunissant chefs d’État, diplomates, universitaires et représentants de la société civile pour aborder les défis mondiaux par la voie diplomatique.