La pétition contre la loi Duplomb et sa réintroduction d’un insecticide qui a recueilli plus de deux millions de signatures a donné des idées au Vendéen. Ancien politique, ancien secrétaire d’Etat à la Culture dans un gouvernement Jacques Chirac et chantre d’une France du passé, blanche et catholique, Philippe de Villiers a créé le Mouvement pour la France, a été secrétaire d'État à la Culture dans un gouvernement Jacques Chirac et s’est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle.
A près de quatre-vingt ans, il a décidé de lancer sa propre pétition pour un référendum sur l’immigration. Le texte reprend les fondamentaux de l’extrême-droite. “L’immigration n’est plus un problème parmi d’autres : c’est la question centrale”. “Si nous ne faisons rien, c’est la fin de la France”.
Bien sûr le texte dénigre la classe politique qui ne fait rien contre l’immigration, c’est donc au peuple d’intervenir, conclut le noble vendéen.
“Mais ce référendum, le président ne l’accordera pas de lui-même. Il faudra l’y contraindre. Par la pression populaire. Comme pour la loi Duplomb : une pétition a voulu sauver les abeilles, les oiseaux, les sols. Aujourd’hui, ce sont les Français qu’il faut sauver. Les derniers Français. Avant qu’il ne soit trop tard”.
“Ce sont les Français qu’il faut sauver”
Le narratif est grandiloquent et un brin anxiogène et fait bien entendu référence à une France fantasmée. Philippe de Villiers n’hésite pas à terminer son appel à signature par : “Pour nos enfants. Pour nos morts qui nous regardent. Pour la France éternelle”.”On s’attend presque à un discours sur les mères méritantes et la famille, comme ceux qui avaient cours sous le régime pétainiste.
Sans surprise, les médias Bolloré, connus pour leur ligne politique ultra-droitière, conservatrice et catholique, ont largement relayé le lancement de cette pétition. Europe1 insiste sur le fait que les Français associent immigration et insécurité. Le Journal du Dimanche propose une longue interview du vieux sage vendéen, qui retiré de la politique fait fortune avec son spectacle du Puy du Fou. CNews a forcément invité le pétitionnaire qui espère réunir un million de signatures et, ainsi, forcer la main au président de la République.
Le quotidien le Figaro rappelle, lui, que des pétitions semblables ont été lancées par des partis de droite comme les Républicains et Reconquête ou encore le Rassemblement national.