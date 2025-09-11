La pétition contre la loi Duplomb et sa réintroduction d’un insecticide qui a recueilli plus de deux millions de signatures a donné des idées au Vendéen. Ancien politique, ancien secrétaire d’Etat à la Culture dans un gouvernement Jacques Chirac et chantre d’une France du passé, blanche et catholique, Philippe de Villiers a créé le Mouvement pour la France, a été secrétaire d'État à la Culture dans un gouvernement Jacques Chirac et s’est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle.

A près de quatre-vingt ans, il a décidé de lancer sa propre pétition pour un référendum sur l’immigration. Le texte reprend les fondamentaux de l’extrême-droite. “L’immigration n’est plus un problème parmi d’autres : c’est la question centrale”. “Si nous ne faisons rien, c’est la fin de la France”.

Bien sûr le texte dénigre la classe politique qui ne fait rien contre l’immigration, c’est donc au peuple d’intervenir, conclut le noble vendéen.

“Mais ce référendum, le président ne l’accordera pas de lui-même. Il faudra l’y contraindre. Par la pression populaire. Comme pour la loi Duplomb : une pétition a voulu sauver les abeilles, les oiseaux, les sols. Aujourd’hui, ce sont les Français qu’il faut sauver. Les derniers Français. Avant qu’il ne soit trop tard”.