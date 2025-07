La défense civile de de Gaza a annoncé, vendredi 4 juillet, la mort d’au moins 15 personnes dans des bombardements israéliens durant la nuit dans l’enclave palestinienne.

Des morts qui s’ajoutent aux 33 autres décès de demandeurs d'aide parmi les 73 Palestiniens tués à Gaza depuis l'aube de jeudi, ont indiqué des sources médicales à Al Jazeera. Des témoins ont décrit des “scènes d'horreur” après des “coups de feu non provoqués” sur les sites d'aide de la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Israël et les États-Unis.

Plus de 300 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes au cours des dernières 48 heures, selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza, qui affirme qu'Israël a “commis 26 massacres sanglants” durant cette période.

Cette situation est le dernier épisode d’une série de drames coïncidant avec le début des opérations de la Fondation humanitaire de Gaza, présentées par les Gazaouis, des défenseurs des droits humains et les reportages de journalistes comme des “pièges” pour tuer le maximum de Gazaouis.

Des sous-traitants américains qui surveillent des sites de distribution d'aide à Gaza utilisent des balles réelles et des grenades assourdissantes contre des Palestiniens affamés qui se bousculent pour récupérer de la nourriture, selon des témoignages et des vidéos obtenus par l'Associated Press.

“Un personnel souvent non qualifié”

Deux sous-traitants américains, s'adressant à l'AP sous couvert d'anonymat car ils révélaient le fonctionnement interne de leurs employeurs, ont déclaré se manifester car ils étaient perturbés par ce qu'ils considéraient comme des pratiques dangereuses et irresponsables. Ils ont déclaré que le personnel de sécurité embauché était souvent non qualifié, non contrôlé, lourdement armé et semblait avoir toute liberté d'action.

Ils ont indiqué que leurs collègues lançaient régulièrement des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène en direction des Palestiniens. L'un d'eux a déclaré que des balles étaient tirées dans toutes les directions : en l'air, au sol et parfois en direction des Palestiniens, se souvenant d'au moins un cas où il a cru que quelqu'un avait été touché.

“Des innocents sont blessés. Gravement. Inutilement”, a déclaré le sous-traitant.

Connivences entre GHF et l'armée israélienne

Il a déclaré que le personnel américain présent sur les sites surveille les personnes venant chercher de la nourriture et documente toute personne considérée comme “suspecte”. Ces informations sont partagées avec l'armée israélienne, ajoute-t-il.

Des vidéos fournies par l'un des entrepreneurs et tournées sur les sites montrent des centaines de Palestiniens entassés contre des grilles métalliques, se bousculant pour obtenir de l'aide au milieu du bruit des balles, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. D'autres vidéos montrent des conversations entre hommes anglophones discutant de la manière de disperser la foule et s'encourageant mutuellement après des rafales de coups de feu.

Les témoignages des entrepreneurs, combinés aux vidéos, rapports internes et SMS obtenus par l'AP, offrent un aperçu rare des rouages ​​de la Fondation humanitaire pour Gaza, cette organisation américaine secrète récemment créée et soutenue par Israël prétendument pour nourrir la population de la bande de Gaza.

Le mois dernier, le gouvernement américain a promis 30 millions de dollars pour permettre au groupe de poursuivre ses opérations – le premier don américain connu à ce groupe dont les autres sources de financement restent opaques.

Une opération d'aide controversée

Les journalistes n'ont pas pu accéder aux sites de la GHF, situés dans des zones sous contrôle militaire israélien. La presse ne peut pas vérifier de manière indépendante les informations des entrepreneurs.

Un porte-parole de Safe Reach Solutions, l'entreprise de logistique sous-traitée par la GHF, a déclaré à l'AP qu'aucun blessé grave n'avait été signalé sur aucun de ses sites à ce jour. Lors d'incidents isolés, des professionnels de la sécurité ont tiré à balles réelles vers le sol, loin des civils, pour attirer leur attention. Cela s'est produit au début, “au plus fort du désespoir, où des mesures de contrôle des foules étaient nécessaires pour la sécurité des civils”, a déclaré le porte-parole.

Plus de deux millions de Palestiniens de Gaza traversent une crise humanitaire catastrophique. Depuis le 7 octobre 2023, début de l’offensive militaire israélienne à Gaza, Israël a bombardé et assiégé l’enclave, laissant de nombreuses personnes au bord de la famine, selon des experts en sécurité alimentaire.

GHF, une organisation américaine controversée

Pendant deux mois et demi avant l'ouverture du GHF en mai, Israël a bloqué l'entrée de toute nourriture, eau et médicaments à Gaza, affirmant que le Hamas volait l'aide transportée dans le cadre d'un système préexistant coordonné par les Nations Unies. Il souhaite désormais que le GHF remplace ce système onusien. L'ONU affirme que ses opérations d'aide à Gaza n'impliquent pas de gardes armés.

Plus de 57 000 Palestiniens de Gaza ont été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé du territoire.

GHF est une organisation américaine, enregistrée dans le Delaware et créée en février pour distribuer de l'aide humanitaire pendant la crise actuelle à Gaza. Depuis que les sites GHF ont commencé à opérer il y a plus d'un mois, les Palestiniens affirment que les troupes israéliennes ouvrent le feu presque quotidiennement sur la foule sur les routes menant aux points de distribution, à travers les zones militaires israéliennes. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza et des témoins.

En réponse, l'armée israélienne affirme ne tirer que des coups de semonce et assure enquêter sur les informations faisant état de victimes civiles. Elle nie avoir délibérément tiré sur des civils innocents et indique étudier les moyens de réduire les “frictions avec la population” dans les zones entourant les centres de distribution.

Le 1er juillet dernier,130 ONG dont MSF et Médecins du Monde ont appelé à la fermeture de la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF). Selon ces ONG, la GHF ne respecte pas les normes du travail humanitaire.

“Aujourd'hui, les Gazaouis sont devant ce choix, soit mourir de faim, soit mourir sous les balles en essayant de trouver de la nourriture pour leur famille”, souligne le communiqué commun de ces 130 ONG humanitaires.

Peu avant ce communiqué, Médecins sans frontières (MSF) considérait la Fondation humanitaire de Gaza comme "un simulacre de distribution alimentaire qui produit des massacres à la chaîne".

