Dans une tribune, le président turc a marqué la Journée mondiale de l’aide humanitaire, en exposant la diplomatie humanitaire de la Turquie et son alliance solide avec l’Espagne.

Publié ce mardi dans le quotidien El País, le texte intitulé “La compassion au-delà des frontières : l’Alliance des civilisations et la diplomatie humanitaire” met en lumière les crises humanitaires mondiales, la mobilisation de la Turquie pour y faire face ainsi que ses objectifs communs avec l’Espagne.

“Aujourd’hui, la dure réalité à laquelle nous faisons face en cette Journée mondiale de l’aide humanitaire est que plus de 300 millions de personnes n’ont pas accès à leurs besoins humanitaires les plus élémentaires. C’est une vérité qui trouble la conscience de l’humanité et qui appelle le monde entier à agir avec responsabilité”, a écrit Erdogan.

Il a rappelé que la Turquie a déjà fourni “plus de 101.000 tonnes d’aide humanitaire à Gaza” et mené “une mobilisation humanitaire d’une valeur de plus de 40 millions de dollars en soutien à l’UNRWA”, l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.

“Deux nations amies et des alliées fidèles”