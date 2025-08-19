Dans une tribune, le président turc a marqué la Journée mondiale de l’aide humanitaire, en exposant la diplomatie humanitaire de la Turquie et son alliance solide avec l’Espagne.
Publié ce mardi dans le quotidien El País, le texte intitulé “La compassion au-delà des frontières : l’Alliance des civilisations et la diplomatie humanitaire” met en lumière les crises humanitaires mondiales, la mobilisation de la Turquie pour y faire face ainsi que ses objectifs communs avec l’Espagne.
“Aujourd’hui, la dure réalité à laquelle nous faisons face en cette Journée mondiale de l’aide humanitaire est que plus de 300 millions de personnes n’ont pas accès à leurs besoins humanitaires les plus élémentaires. C’est une vérité qui trouble la conscience de l’humanité et qui appelle le monde entier à agir avec responsabilité”, a écrit Erdogan.
Il a rappelé que la Turquie a déjà fourni “plus de 101.000 tonnes d’aide humanitaire à Gaza” et mené “une mobilisation humanitaire d’une valeur de plus de 40 millions de dollars en soutien à l’UNRWA”, l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.
“Deux nations amies et des alliées fidèles”
Soulignant que l’aide humanitaire constitue la forme la plus aboutie de la diplomatie, née d’un profond sentiment d’empathie et d’humanité, Erdogan a insisté sur l’unité de la Turquie et de l’Espagne dans le traitement des questions humanitaires “en tant que deux nations amies et alliées fidèles”.
“L’esprit de solidarité unit les deux peuples dans un lien profond qui transcende les frontières géographiques. Nous sommes convaincus que, grâce à une collaboration fondée sur ces principes communs, nous établirons un monde plus juste, centré sur l’humanité et ses valeurs”, a-t-il affirmé.
Le président turc a également salué le soutien sincère de l’Espagne au processus d’adhésion de la Turquie à l’UE, ainsi que le 20ᵉ anniversaire de l’Alliance des civilisations – une initiative onusienne co-signée par Erdogan et l’ex-Premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero.
“Notre reconnaissance de la diversité comme source de richesse plutôt que de conflit offre un message d’espoir et de solidarité aux peuples opprimés en ces temps de crise mondiale”, a-t-il ajouté.