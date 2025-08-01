"Je souhaite vivement" que l'Algérie l'accepte, "c'est une obligation qui incombe aux autorités algériennes au terme des règles qui régissent notre relation", a indiqué vendredi Jean-Noël Barrot sur Franceinfo.

La cour d'appel de Paris a autorisé le 10 juillet la libération de cet Algérien, âgé de 57 ans, reconnu notamment coupable d'avoir posé la bombe qui a explosé dans le RER B station Saint-Michel le 25 juillet 1995, faisant huit morts et 150 blessés. Il avait été condamné en 2002 puis en appel en 2003 à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans.

Cette libération est soumise à une "mesure d'éloignement et sous condition pour le condamné de quitter le territoire français et de ne plus y paraître".

Or, Alger et Paris traverse depuis plus d'un an une profonde crise diplomatique, et Alger rejette notamment les procédures d'expulsion venant de France. Le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a affirmé le 23 juillet que 120 personnes visées par de telles mesures n'ont pas été reprises par les autorités algériennes.