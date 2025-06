La desserte aérienne civile de la région du Proche-Orient reste très perturbée. Air France annonce suspendre sa desserte sur les pays du Golfe (Arabie Saoudite et Emirats arabes unis) et prolonge également la suspension de la ligne vers Tel-Aviv.

"En raison de la situation actuelle, la compagnie a décidé d'annuler ses vols de et vers Dubaï et Ryad jusqu'au mardi 24 juin inclus", a indiqué un porte-parole à l'AFP.

Cette suspension concerne deux rotations par jour depuis Paris-Charles-de-Gaulle: une vers la mégalopole émiratie et une autre vers la capitale saoudienne."Les clients dont le vol est annulé ont été informés. Ils peuvent modifier sans frais leur voyage ou demander un avoir ou un remboursement intégral dans le cas où ils ne voyageraient plus", a indiqué Air France.

Dimanche, British Airways a pris la même décision. Les bombardements par les Etats-Unis de sites nucléaires en Iran font craindre des représailles contre les intérêts américains au Moyen-Orient, en particulier des bases militaires situées dans les monarchies du Golfe.

Transavia suspend également ses vols

Parallèlement, le transporteur français a indiqué lundi que la suspension de ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Tel-Aviv (Israël), décidée au lendemain des attaques israéliennes sur l’Iran, courait jusqu'au lundi 14 juillet 2025 inclus "en raison de la situation sécuritaire à destination".

“La reprise des opérations restera soumise à une évaluation de la situation sur place", a souligné Air France.

Les vols vers Beyrouth et Tel-Aviv exploités par Transavia, la "low cost" du groupe Air France-KLM, sont pour leur part respectivement suspendus jusqu'au 30 juin et 7 septembre inclus, a déclaré lundi un porte-parole de la compagnie à l'AFP.

Les vols vers le Moyen-Orient et le Golfe sont quasi tous annulés, de nombreuses compagnies ont pris les mêmes décisions qu’Air France.

Le groupe Lufthansa (Lufthansa, Swiss et ITA) a dès le 18 juin suspendu quasi tous ses vols dans la région (Beyrouth, jusqu'au 30 juin, Amman et Erbil (Irak) jusqu'au 11 juillet. Les dessertes de Tel-Aviv et Téhéran sont pour leur part suspendues au moins jusqu'au 31 juillet.