Un vol transportant 160 Français a atterri dimanche soir en France à l'aéroport de Paris-Orly, après leur rapatriement d'Israël via Amman, en Jordanie. Ces personnes étaient prioritaires car “en situation d'urgence ou de vulnérabilité".

Lors du Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) tenu à l'Elysée dimanche soir, la France a décidé de mobiliser des avions militaires A400M pour acheminer les ressortissants français qui le souhaitent de l'aéroport Ben Gourion en Israël vers Chypre. Cette décision a été prise à la demande du président de la République, Emmanuel Macron.

Ces vols, qui peuvent embarquer une centaine de personnes, s'effectueront "sous réserve de l'autorisation israélienne", a indiqué le ministère des Affaires étrangères français. Environ 250 000 Français vivent en Israël.

Un pont aérien depuis Israël

Depuis le 13 juin et les attaques lancées par Israël sur l’Iran, les Français installés en Israël vivent au rythme des alertes aériennes et l’espace aérien israélien a été fermé à cause des représailles iraniennes. Le rapatriement des Français s’est d’abord fait via Amman, situé à 150 km environ de Jérusalem, en ce début de semaine.

Interrogé par l'AFP, le ministère des Armées français a indiqué que le nombre de vols serait ajusté “en fonction des besoins”.

D’autres vols suivront, en complément des liaisons commerciales directes ou indirectes au départ d’Amman (Jordanie) et de Charm el-Cheikh (Egypte), selon le Quai d’Orsay.

Lundi, un vol commercial supplémentaire sera ainsi mis en place par la Royal Jordanian depuis Amman à la demande de la France pour le le retour de 150 ressortissants français.



Les vols de rapatriement depuis Israël ont commencé depuis mercredi.

24 vols doivent avoir lieu ce lundi à partir de l’aéroport Ben Gourion avec une limite de 50 personnes par vol, a indiqué la ministre des Transports israélienne, Miri Regev.