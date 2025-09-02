TURQUIE
La Turquie salue la décision de l'OSCE de dissoudre le Groupe de Minsk
Le ministère turc des Affaires étrangères salue cette décision, qui marque une étape importante dans le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
2 septembre 2025

La Turquie a salué la décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de dissoudre le Groupe de Minsk, un organe créé il y a plus de trente ans pour servir de médiateur dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan concernant la région du Karabakh.

"Nous saluons la décision prise par le Conseil ministériel de l'OSCE le 1er septembre 2025 concernant la dissolution du Groupe de Minsk et de ses structures affiliées", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce mardi.

"Cette décision historique, rendue possible grâce aux efforts conjoints des deux pays, constitue l'une des étapes importantes du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie", ajoute le communiqué.

Le Groupe de Minsk avait été créé en 1992 pour faciliter une résolution pacifique du conflit du Karabakh. Il était coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France, mais il n'a pas réussi à aboutir à un règlement durable. L'Azerbaïdjan réclamait depuis longtemps la dissolution du groupe, en faisant une condition préalable à la conclusion d'un accord de paix formel avec l'Arménie.

La décision de dissoudre le groupe fait suite à un sommet organisé à la Maison Blanche le 8 août dernier, organisé par le président américain Donald Trump, au cours duquel le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian se sont entretenus. Par la suite, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont soumis une demande conjointe à l'OSCE pour dissoudre le groupe.

La Turquie a toujours soutenu l'Azerbaïdjan dans le conflit et a présenté la dissolution comme une étape vers l'instauration d'une paix durable dans le Caucase du Sud.


SOURCE:TRT français et agences
