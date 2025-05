Les nouvelles tensions entre la France et l'Algérie, marquées par l’expulsion réciproque de diplomates, a automatiquement impacté d'importants projets d’affaires communs.

Préparée discrètement depuis au moins un an, la visite prévue ce mardi à Alger de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, numéro trois mondial du transport et de la logistique maritimes, a été annulée. Les autorités françaises lui ont fortement déconseillé de se rendre en Algérie pour concrétiser un important projet d'investissement estimé à “plusieurs milliards d’euros”.

Dans la foulée, le Conseil du Renouveau économique algérien (CREA) a annoncé mardi 15 avril 2025, l'annulation de sa visite prévue en France et d'une rencontre importante avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

CMA CGM qui a hérité des actifs de l’armateur français Bolloré Logistics Africa envisageait notamment la construction d’infrastructures portuaires modernes à Oran, une ville présentée comme le carrefour stratégique entre l’Afrique et l’Europe et le bassin méditeranéen, rapporte le journal algérien El Watan.

“Le groupe français visait à prendre la gestion complète d’un terminal dans ce port, avec l’ambition de renforcer son réseau logistique et d'augmenter ses investissements dans la région”.

D'après la presse algérienne, CMA CGM, qui est déjà présent dans neuf ports algériens, notamment Alger, Béjaïa, Annaba, Skikda et Ghazaouet, souhaitait se consolider en Algérie. Il projetait ainsi la création de terminaux à conteneurs modernes. Il était aussi question d’inaugurer une ligne maritime directe entre Marseille et Oran, avec la création de plus de 2000 emplois directs dans la région.

La colère du patronat algérien

Le patronat algérien regroupé autour du CREA déplore l'attitude des autorités françaises, soulignant “l’incohérence entre les déclarations officielles de normalisation des relations et les actions qui entravent les investissements privés en Algérie”. Le CREA relève aussi que “les mesures prises par la France vont à l'encontre des efforts de réciprocité et de respect mutuel qu'il appelle de ses vœux pour développer des partenariats internationaux”.

Pour le moment, on ignore si les projets de CMA GMA en Algérie sont en veilleuse en attendant un meilleur climat entre Paris et Alger ou s’ils sont carrément annulés.

Les relations diplomatiques ont été mises à l'épreuve après l'arrestation en France de trois citoyens algériens, dont un employé du consulat algérien. Bien que la situation ait connu une accalmie relative après la visite la semaine dernière à Alger du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, cet incident a ravivé de vieilles tensions.

