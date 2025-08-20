Depuis 683 jours, les organisations non gouvernementales (ONG) turques œuvrent pour atténuer la crise humanitaire à Gaza, déclenchée par les attaques israéliennes. Elles envoient régulièrement de la nourriture, des vêtements, des médicaments, du matériel médical et d’autres biens essentiels, avec un accent particulier sur la pénurie alimentaire croissante.
Le Croissant-Rouge turc
Le Croissant-Rouge turc a mené cinq missions dites des “Navires de la Bonté”, envoyant 10 navires avec 869 camions de cargaison (15 089 tonnes d’aide), principalement de la nourriture, des produits d’hygiène et du matériel médical.
En janvier, il a livré 52 164 boîtes de viande issues des dons de l’Aïd al-Adha, via l’AFAD (Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences) et l’UNRWA, tandis que 261 tonnes supplémentaires de viande en conserve, en provenance du 15ᵉ navire d’aide turc, attendent toujours d’entrer à Gaza.
Ses cuisines solidaires à Gaza servent jusqu’à 21 000 repas par jour, pour un total de 6,83 millions de repas distribués à ce jour.
L’organisation a également livré 400 tonnes de produits achetés localement, et depuis novembre 2024 a distribué 1,66 million de litres d’eau potable, les distributions devant reprendre dès que les conditions le permettront.
Le 29 novembre 2024, la distribution d’eau potable a commencé à Gaza via des camions-citernes, fournissant 20 litres par famille, soit un total de 20 tonnes d’eau par jour. Ayant livré 1,66 million de litres d’eau potable, le Croissant-Rouge turc reprendra ses distributions dès que les conditions le permettront.
Sur 5 000 colis alimentaires acheminés via la Jordanie, 2 500 ont déjà été distribués en février, les autres restant en attente. Malgré les restrictions, 165 des 405 camions d’aide déchargés dans l’entrepôt du Croissant-Rouge égyptien avaient pu entrer dans Gaza au 3 août, le tri du reste étant en cours.
Deniz Feneri
Elle sert 15 000 repas chauds par jour via 10 cuisines solidaires au nord, au sud et au centre de Gaza.
Elle distribue également 15 tonnes d’eau potable par jour et maintient deux puits en activité et fournit trois repas quotidiens aux patients et accompagnants de l’hôpital Al Wafa.
IHH (Fondation d’aide humanitaire)
Elle a distribué 35,19 millions de repas chauds, 127,63 millions de pains, et 1,2 million de produits alimentaires (conserves, pâtes, jus, rations prêtes à consommer).
A fourni 206 521 colis alimentaires, 129 789 sacs de farine, et 17 848 lots de légumes. Elle a également envoyé 2 567 camions-citernes d’eau et des colis de viande.
L’association Cansuyu
Elle a expédié 102 camions d’aide (nourriture, farine, riz, huile, légumineuses, pâtes, etc.) et distribué 3 000 colis alimentaires, 285 000 pains, 349 300 repas chauds et 1 806 camions-citernes d’eau.
Par l’intermédiaire d’un partenaire, elle fournit de l’eau et des repas chauds au nord et au sud de Gaza. Elle a aussi livré 1 273 tonnes de denrées de l’extérieur, avec 20 camions en attente à la frontière.
IDDEF (Fédération des associations humanitaires)
Elle a livré 4 millions de repas chauds, 200 000 colis alimentaires et d’hygiène, 350 000 pains, 320 tonnes de farine. Elle a expédié 204 camions depuis l’Égypte et la Jordanie et participé à trois navires d’aide AFAD. Elle a envoyé 300 000 portions de viande en conserve à Gaza et en garde 264 600 supplémentaires en Jordanie. Elle distribue actuellement 3 000 repas chauds, 50 000 pains et 25 000 litres d’eau par jour grâce à deux stations de traitement.
Doctors Worldwide
Elle a soigné plus de 43 000 familles (soit plus de 900 000 personnes), tout en leur apportant nourriture et kit d’hygiène. Ses équipes soignent dans les hôpitaux Al Shifa, Al Aqsa et Al Ahli, et vaccinent enfants et femmes enceintes dans un camp du nord avec l’UNICEF.
Elle a financé les salaires de 280 soignants et fournit de l’aide médicale, alimentaire et hygiénique à 155 000 personnes.
L’association Sadakatasi
Elle a apporté soins, nourriture, abris et aides d’urgence à environ 2 millions de personnes. Elle a livré six ambulances, des dizaines de milliers de médicaments, et installé deux camps de tentes pour 1 000 familles et deux écoles de tentes pour 400 étudiants.
Elle a distribué 22 000 colis alimentaires, 4 000 lots de farine, 110 000 lots de pain, 475 camions-citernes d’eau, 1,2 million de repas chauds, des vêtements, des tentes et de la viande et elle a fourni sept tonnes de carburant aux hôpitaux.