Depuis 683 jours, les organisations non gouvernementales (ONG) turques œuvrent pour atténuer la crise humanitaire à Gaza, déclenchée par les attaques israéliennes. Elles envoient régulièrement de la nourriture, des vêtements, des médicaments, du matériel médical et d’autres biens essentiels, avec un accent particulier sur la pénurie alimentaire croissante.

Le Croissant-Rouge turc

Le Croissant-Rouge turc a mené cinq missions dites des “Navires de la Bonté”, envoyant 10 navires avec 869 camions de cargaison (15 089 tonnes d’aide), principalement de la nourriture, des produits d’hygiène et du matériel médical.

En janvier, il a livré 52 164 boîtes de viande issues des dons de l’Aïd al-Adha, via l’AFAD (Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences) et l’UNRWA, tandis que 261 tonnes supplémentaires de viande en conserve, en provenance du 15ᵉ navire d’aide turc, attendent toujours d’entrer à Gaza.

Ses cuisines solidaires à Gaza servent jusqu’à 21 000 repas par jour, pour un total de 6,83 millions de repas distribués à ce jour.

L’organisation a également livré 400 tonnes de produits achetés localement, et depuis novembre 2024 a distribué 1,66 million de litres d’eau potable, les distributions devant reprendre dès que les conditions le permettront.

Le 29 novembre 2024, la distribution d’eau potable a commencé à Gaza via des camions-citernes, fournissant 20 litres par famille, soit un total de 20 tonnes d’eau par jour. Ayant livré 1,66 million de litres d’eau potable, le Croissant-Rouge turc reprendra ses distributions dès que les conditions le permettront.

Sur 5 000 colis alimentaires acheminés via la Jordanie, 2 500 ont déjà été distribués en février, les autres restant en attente. Malgré les restrictions, 165 des 405 camions d’aide déchargés dans l’entrepôt du Croissant-Rouge égyptien avaient pu entrer dans Gaza au 3 août, le tri du reste étant en cours.

Deniz Feneri

Elle sert 15 000 repas chauds par jour via 10 cuisines solidaires au nord, au sud et au centre de Gaza.

Elle distribue également 15 tonnes d’eau potable par jour et maintient deux puits en activité et fournit trois repas quotidiens aux patients et accompagnants de l’hôpital Al Wafa.

IHH (Fondation d’aide humanitaire)

Elle a distribué 35,19 millions de repas chauds, 127,63 millions de pains, et 1,2 million de produits alimentaires (conserves, pâtes, jus, rations prêtes à consommer).