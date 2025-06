“L’espace aérien de la moitié orientale du pays est de nouveau ouvert aux vols domestiques, internationaux et aux survols”, a déclaré, ce jeudi, Majid Akhavan, porte-parole du ministère iranien des Routes et du Développement urbain, dans un message publié sur X.

Cependant, il a précisé que les vols à destination et en provenance des aéroports Mehrabad et Imam Khomeini à Téhéran restent suspendus jusqu’à nouvel ordre.

En Relation TRT Global - "Ne larguez pas ces bombes" : Trump met en garde Israël contre une attaque sur l’Iran

Cette décision intervient après douze jours d’escalade entre l’Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes contre des cibles nucléaires et militaires iraniennes le 13 juin — l’un des affrontements les plus directs entre les deux pays depuis des années.

Le cessez-le-feu temporaire, obtenu grâce à une médiation américaine, a permis aux deux parties de reculer, bien que les tensions demeurent vives dans toute la région.