L’Algérie et l’Italie ont signé ce lundi à Rome sept accords et mémorandums d’entente dans divers domaines, à l’occasion du 5ᵉ sommet intergouvernemental algéro-italien. La cérémonie de signature a été co-présidée par le président Abdelmadjid Tebboune et la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni.



Les deux pays ont conclu un accord dans le domaine de la production cinématographique, ainsi qu’un autre relatif à la coopération dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. D’après des médias algériens, plusieurs mémorandums d’entente ont également été signés, notamment dans les domaines de l’investissement, entre l’Agence italienne pour promotion de l’investissement et son homologue algérienne, dans le domaine de la poste et des télécommunications, de la lutte contre les incendies, ainsi que dans le domaine de la protection des personnes en situation de handicap. Dans le secteur de l'énergie, le groupe pétrolier algérien, Sonatrach, a signé un protocole d’entente avec la société italienne ENI.



À l'issue de ce rendez-vous, Giorgia Meloni a salué "le niveau atteint par les relations entre l'Algérie et l'Italie", assurant que le projet " Enrico Mattei" rapproche les deux pays plus que jamais. "Nous aspirons à ouvrir un grand complexe important dans la ville de Sidi Bel Abbès (Ouest de l’Algérie)", a-t-elle fait savoir, réitérant l'ambition de son pays de devenir un "hub de distribution énergétique en Europe grâce au partenariat stratégique avec l’Algérie".

Pour sa part, le président algérien a expliqué que les deux pays ont concrétisé des démarches exprimant une volonté “politique ferme de renforcer les relations bilatérales historiques". "Je suis convaincu que les réalisations de ce sommet ouvrent de vastes perspectives stratégiques et exemplaires entre l’Algérie et l’Italie", a-t-il soutenu.

"Partenariat énergétique fiable avec l'Europe"

Abdelmadjid Tebboune a expliqué que "la coopération inclut des secteurs prometteurs tels que l’irrigation, l’agriculture durable, l’énergie, les transports, l’industrie et la culture". Dans le domaine de l'énergie, le chef de l'État algérien "a réaffirmé la volonté de son pays de bâtir "un partenariat fiable avec l’Italie amie et avec l’Europe dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables".

Sur le plan régional et international, il a appelé la "communauté internationale à assumer ses responsabilités politiques et morales pour mettre fin au génocide et aux violations contre les Palestiniens". "Nous avons exprimé notre inquiétude face à la situation au Moyen-Orient, qui nécessite des efforts urgents pour éviter l’escalade et l’instabilité", a-t-il ajouté.



Selon lui, les discussions "ont permis un échange de visions sur la région du Sahel et les mécanismes de renforcement des efforts collectifs pour assurer la sécurité, le développement et la lutte contre le terrorisme dans cette région".