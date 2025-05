Outre la guerre menée avec des chars et des avions, une guerre numérique se déroule désormais dans le domaine virtuel, où Israël utilise toute une gamme d'outils et de tactiques cybernétiques pour influencer l'opinion publique et justifier ses actions en altérant le récit palestinien et en déshumanisant les Palestiniens..

À la suite de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" menée par le Hamas, les responsables israéliens, les journalistes et les médias internationaux ont lancé une campagne de désinformation coordonnée sur plusieurs fronts. Cette campagne a propagé de fausses informations et des histoires inventées, même les plus étranges, diffusées par des personnalités israéliennes, des journalistes et des influenceurs sur les réseaux sociaux, puis reprises par des agences de presse internationales sans vérification préalable.

L'une des affirmations les plus choquantes, selon laquelle le Hamas aurait décapité 40 bébés en Israël, s'est répandue comme une traînée de poudre, mais lorsqu'elle a été démentie, la Maison Blanche et les journalistes de CNN ont publié un rectificatif. Pourtant, une simple recherche sur Google montre que des médias tels que Fox News, le Times of India, le New York Post et d'autres n'ont pas pris la peine de présenter des excuses ou même d'apporter discrètement des précisions.

Kashif, qui a été créé il y a quatre ans, compte neuf employés. Nos ressources sont limitées. Nous avons besoin de plus de personnel et d'experts pour pouvoir démystifier le flot de désinformation anti-palestinienne. Des experts dans d'autres langues sont également nécessaires en ce moment, mais nous avons des amis et des relations avec d'autres organisations de vérification des faits qui nous aident dans la traduction.

Affronter le moteur de désinformation israélien est comme une bataille entre David et Goliath. Avec la vérité de notre côté, nous ferons de notre mieux pour présenter la version non altérée de la réalité palestinienne avec les outils et les ressources limités dont nous disposons.

Le shadow-banning et le blocage des contenus palestiniens

Des entreprises technologiques comme Meta et X, anciennement Twitter, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le discours palestinien en bloquant des contenus et en supprimant des comptes pro-palestiniens.

Mark Zuckerburg, PDG de Meta, a annoncé sans détour dans un message qu'il soutenait pleinement Israël: "Les attaques terroristes du Hamas sont un mal absolu. Il n'y a jamais de justification pour commettre des actes de terrorisme contre des innocents. La souffrance généralisée qui en résulte est dévastatrice. Je me concentre sur la sécurité de nos employés et de leurs familles en Israël et dans la région." Zuckerburg a limité les commentaires provenant de différentes régions, y compris la Palestine.

La position du PDG de X n'était pas différente de celle de Zuckerburg. Elon Musk a tweeté : "Désolé de voir ce qui se passe en Israël. J'espère qu'il y aura un jour la paix." Elon Musk a également retweeté plusieurs tweets en faveur d'Israël, sans prêter attention aux crimes commis contre les civils à Gaza.

Le shadow-banning et le blocage des contenus palestiniens et, en comparaison, le fait d'ignorer les milliers et les milliers de messages israéliens remplis de haine et de sentiments anti-palestiniens confirment que ces entreprises technologiques sont complices des crimes commis contre les Palestiniens.

7amleh, un groupe palestinien de défense des droits numériques, a recensé plus de 19 000 contenus et messages en hébreu sur X incitant à la haine et à la violence contre les Palestiniens, sur 23 000 tweets, qui n'ont pas été bloqués entre le 9 et le 12 octobre 2023. Cependant, 128 comptes soutenant la cause palestinienne ont été bloqués.

Une couverture médiatique biaisée

Induire le public en erreur ne se limite pas à fournir de fausses informations. Une couverture biaisée, telle que des termes sélectifs et des informations qui favorisent le discours israélien, est également trompeuse.

Les partis pris des médias internationaux étaient évidents dans plusieurs types de couverture. Par exemple, la BBC a utilisé le terme "tué" pour parler des Israéliens, alors qu'elle utilisait les termes "mort" ou "décédé" pour parler des Palestiniens tués par les Israéliens.

De même, les médias occidentaux utilisent les termes "attaque barbare" et "terroriste" pour décrire les meurtres de civils en Israël, mais ces termes ne sont pas utilisés pour décrire le meurtre de civils innocents dans la bande de Gaza.

Mais la vérité finit toujours par s'imposer. Les journalistes et les influenceurs palestiniens ripostent avec les ressources limitées dont ils disposent. Les vidéos postées par Motaz Azaiza, un journaliste anglophone, ont atteint plus de 30 millions de vues sur Instagram. Les célébrités, qui avaient peur de montrer leur solidarité avec les Palestiniens au cours des trois ou quatre premiers jours, se sont finalement exprimées haut et fort.

La lutte contre la désinformation ne connaît pas de frontières. La collaboration internationale est essentielle pour partager les meilleures pratiques, soutenir les médias indépendants et les vérificateurs de faits, et demander des comptes aux géants de la technologie.

