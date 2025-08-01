“Les forces israéliennes, soutenues par les États-Unis et des entrepreneurs privés, ont mis en place un système de distribution d'aide défaillant et militarisé, qui a transformé les opérations de distribution d'aide en véritables bains de sang”, s’est indignée l’ONG dans un communiqué publié vendredi.

Human Rights Watch accuse Israël de crime de guerre, estimant que le recours à la faim comme méthode de guerre constitue une violation du droit international. Israël bloque en effet intentionnellement l’aide envoyée par les pays du monde entier, et ce, depuis le début de la guerre et totalement depuis qu'Israël a violé le cessez-le-feu à Gaza en mars dernier. “Ces actions constituent le crime contre l'humanité d'extermination, et des actes de génocide” souligne HRW.



Israël refuse depuis mars de travailler avec les ONG et les Nations Unies qu’il juge antisémites pour mettre en place son propre réseau de distribution avec la Fondation humanitaire pour Gaza, un organisme israélo-américain géré par des anciens militaires. Tel Aviv justifie cette décision en accusant le Hamas de détourner l’aide humanitaire mais le New York Times qui a mené une enquête auprès de l’armée israélienne a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve en ce sens.

HRW a interviewé une dizaine de personnes à Gaza dont des membres de la FHG. La fondation israélienne n’a que quatre centres de distribution, tous dans des zones démilitarisées, trois au sud de l’enclave et un seul au nord. Ce sont des hangars avec une seule entrée et la population doit faire des dizaines de kilomètres pour y accéder. Les distributions durent environ 20 minutes alors que des milliers de personnes attendent, ce qui donne lieu systématiquement au chaos. Pire, l’armée israélienne tire chaque jour sur les foules de personnes affamées venues chercher farine, ou pois chiches, selon les Nations unies, 1373 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans ces conditions.