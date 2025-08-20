TURQUIE
Erdogan à Poutine : Ankara soutient le sommet de l’Alaska pour mettre fin au conflit russo-ukrainien
Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur le sommet de l'Alaska et la coopération économique. Poutine a remercié la Turquie pour son rôle dans l'accueil des pourparlers de paix et son soutien au dialogue.
20 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont discuté des résultats du récent sommet de l'Alaska ainsi que des relations bilatérales, notamment commerciales.

Erdogan a souligné qu'Ankara suivait de près l'évolution du processus de paix russo-ukrainien et qu'elle avait déployé, depuis le début du conflit, des efforts sincères pour contribuer à une paix juste et durable, selon un communiqué publié mercredi par la Direction de la communication de la présidence turque.

Ankara continue de soutenir les initiatives visant à parvenir à un règlement permanent et à mettre fin au conflit russo-ukrainien avec la participation de toutes les parties.

Négociations d'Istanbul

De son côté, Poutine a salué les efforts de la Turquie, notamment le processus d'Istanbul, et a remercié Erdogan pour l'accueil et le soutien apportés aux pourparlers de paix.

Lors de leur entretien téléphonique, les deux dirigeants ont convenu de l'importance du maintien du dialogue entre Ankara et Moscou, un élément clé de la gestion des relations bilatérales et de la stabilité régionale.

La Turquie avait déjà accueilli des négociations de haut niveau en mars 2022, lorsque les délégations russe et ukrainienne s’étaient rencontrées à Istanbul pour des discussions directes quelques semaines seulement après le début de la guerre. Si ces discussions avaient finalement été au point mort, elles avaient néanmoins ouvert la voie à des accords tels que l'Initiative céréalière de la mer Noire — aujourd'hui abandonnée — également négociée par la Turquie et les Nations Unies.

Istanbul a accueilli jusqu'à présent trois nouvelles séries de pourparlers — les 16 mai, 2 juin et 23 juillet — visant à relancer la diplomatie directe entre Moscou et Kiev après des mois d'impasse.

SOURCE:TRT français et agences
