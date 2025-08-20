De son côté, Poutine a salué les efforts de la Turquie, notamment le processus d'Istanbul, et a remercié Erdogan pour l'accueil et le soutien apportés aux pourparlers de paix.

Lors de leur entretien téléphonique, les deux dirigeants ont convenu de l'importance du maintien du dialogue entre Ankara et Moscou, un élément clé de la gestion des relations bilatérales et de la stabilité régionale.

La Turquie avait déjà accueilli des négociations de haut niveau en mars 2022, lorsque les délégations russe et ukrainienne s’étaient rencontrées à Istanbul pour des discussions directes quelques semaines seulement après le début de la guerre. Si ces discussions avaient finalement été au point mort, elles avaient néanmoins ouvert la voie à des accords tels que l'Initiative céréalière de la mer Noire — aujourd'hui abandonnée — également négociée par la Turquie et les Nations Unies.

Istanbul a accueilli jusqu'à présent trois nouvelles séries de pourparlers — les 16 mai, 2 juin et 23 juillet — visant à relancer la diplomatie directe entre Moscou et Kiev après des mois d'impasse.