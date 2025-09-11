Rien n'arrête plus Israël dans ses actions de déstabilisation du Moyen-Orient. En 72 heures, entre lundi et mercredi dernier, Israël a continué à agresser Gaza, attaquer le Liban, la Syrie, la flottille Soumoud sur les côtes tunisiennes, le Qatar et le Yémen.

Tel Aviv continue impunément de déstabiliser la région MENA, malgré l’afflux des condamnations internationales de sa guerre génocidaire contre Gaza et l'existence d'un cessez-le-feu avec le Liban.

Sur cette lancée, Benjamin Netanyahu vient de laisser entendre que les Gazaouis pourraient être poussés vers la frontière égyptienne, suscitant le courroux des autorités égyptiennes. Pour Le Caire, ce scénario constitue une “ligne rouge” et une menace directe à sa sécurité nationale.

“Je peux leur ouvrir le point de passage [de Rafah], mais ils seront immédiatement bloqués par l’Égypte”, avait indiqué Netanyahu, lors d’un récent entretien à “Abu Ali Express“, une chaîne populaire israélienne consacrée aux affaires arabes sur l’application de messagerie Telegram.

Accusant le ministère égyptien des Affaires étrangères, Netanyahu a dit qu’il “préfère incarcérer à Gaza les personnes qui souhaitent quitter une zone de guerre, contre leur gré“. Quelques jours auparavant, il aurait, selon les médias officiels israéliens, menacé de suspendre un tout nouvel accord de gaz naturel.



“Une ligne rouge”

Le directeur de la communication de la présidence égyptienne, Diaa Rashwan, a qualifié les propos de Netanyahu de “mensonges” et de “mise en accusation déformée “dirigée contre le ministère égyptien des Affaires étrangères. “ L’Egypte ne cherche pas la guerre, mais elle s’y prépare. Israël ne voit ni ne reconnaît d’armées capables de mener une guerre conventionnelle directe sauf l’armée égyptienne“, a-t-il insisté, selon le quotidien égyptien de langue française Al-Ahram.

“Nous avons dit que le déplacement est une ligne rouge pour la Jordanie, l’Egypte et les Etats arabes, et il ne sera permis en aucune circonstance. S’il y a une famine provoquée par l’homme, c’est pour pousser la population à quitter ses terres … Il est absurde de dire qu’il s’agit d’un déplacement volontaire”, a, pour sa part, martelé le ministre egyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty.