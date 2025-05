Les bombardements incessants d'Israël sur Gaza se poursuivent sans répit, faisant au moins 40 morts en 24 heures, dont six frères bénévoles qui distribuaient de la nourriture aux Palestiniens affamés.

L'OMS déplore par ailleurs le décès d'un enfant palestinien suite à l'interruption des soins médicaux après le bombardement par les forces israéliennes de l'hôpital arabe al-Ahli à Gaza, alors que les condamnations internationales tonnent.

L’Allemagne a vivement réagi en interpellant Israël. “Mais le droit international humanitaire s'applique, avec une obligation particulière de protéger les sites civils. Comment un hôpital est-il censé être évacué en moins de 20 minutes ?”, s’est interrogé le ministère allemand des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux.

Israël a aussitôt réagi, critiquant le ministère allemand des Affaires étrangères au sujet de sa publication sur les réseaux sociaux critiquant sa récente frappe aérienne contre un hôpital dans le nord de Gaza.

Dans une publication sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'une “frappe précise contre un seul bâtiment utilisé par le Hamas comme centre de commandement et de contrôle et non d'une attaque générale contre un hôpital”. Israël n'a fourni aucune preuve sur la présence du Hamas dans l'hôpital, qui avait déjà été bombardé en octobre 2023.

“Isoler Gaza”

Sourd aux critiques, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé de réduire et d'isoler davantage Gaza alors que le carnage se poursuit dans l'enclave maintenue sous blocus.

“Gaza deviendra plus petite et plus isolée, et de plus en plus de ses habitants seront contraints d'évacuer les zones de combat”, a déclaré Katz dans un message publié sur son compte X.

Le ministère de la Santé de Gaza indique qu'au moins 50 944 Palestiniens ont été tués et 116 156 blessés dans la guerre israélienne contre Gaza depuis octobre 2023. Le Bureau des médias à Gaza a actualisé son bilan à plus de 61 700 morts, précisant que des milliers de personnes disparues sous les décombres sont présumées mortes.

La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt en novembre 2024 contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

Lire aussi: Israël, accusé de transformer Gaza en “camp de concentration”