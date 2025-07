Un nouveau nourrisson est mort des suites d’une malnutrition aiguë et d’un manque prolongé de lait infantile, a indiqué une source médicale à l’hôpital Al-Shifa, un centre médical désormais submergé par les urgences nutritionnelles.

Ces décès constituent un symptôme alarmant de l’effondrement des systèmes d’approvisionnement sous le blocus israélien.

Depuis plusieurs mois, les habitants de Gaza font face à des pénuries extrêmes de nourriture, d’eau potable et de médicaments. Selon les organisations humanitaires, des milliers d’enfants souffrent déjà de malnutrition, et les cas de décès liés à la faim ou à des infections évitables se multiplient.

Une aide humanitaire au compte-goutte

Israël a permis, dimanche, l’entrée de 100 camions d’aide humanitaire dans l’enclave assiégée de Gaza.

Selon l’ONU, Tel Aviv a certes assoupli certaines restrictions sur l’accès de l’aide à Gaza, mais la quantité reste insuffisante pour “éviter la famine et une crise sanitaire catastrophique”.

Face à cette situation critique, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme a lancé un appel pressant à la communauté internationale. Il exhorte tous les États à exercer une pression concrète sur Israël afin de permettre un accès sécurisé, immédiat et sans entrave de l’aide humanitaire à Gaza.

“Ce qui se déroule à Gaza et en Cisjordanie est une tragédie quotidienne qui ne peut plus être ignorée”, a-t-il déclaré.



Un besoin urgent de 250 000 boîtes de lait infantile chaque mois

Le Bureau d'information du gouvernement de Gaza a tiré la sonnette d’alarme : le territoire a besoin d’au moins 250 000 boîtes de lait infantile par mois pour prévenir une catastrophe nutritionnelle parmi les nourrissons.

Le manque chronique de lait, combiné à la destruction des infrastructures sanitaires et logistiques, met en péril la vie de milliers de bébés dont le développement est déjà compromis par la sous-alimentation.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le “blocage délibéré” de l’aide humanitaire a coûté la vie à de nombreux habitants.

“La malnutrition suit une trajectoire dangereuse dans la bande de Gaza, marquée par un pic de décès en juillet”, a déclaré l’OMS dimanche dans un communiqué.

Le moment est propice pour un accord

Dans ce contexte de crise, The Jerusalem Post rapporte que certains responsables de l’administration Trump estiment que le moment est venu pour un accord global visant à mettre fin à la guerre et obtenir la libération de tous les otages. Selon une source diplomatique citée par le journal, les négociations ont repris ces deux derniers jours entre Israël, le Qatar et l’Égypte.

L’envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Whitkoff, aurait rencontré à plusieurs reprises de hauts responsables qataris sur l’île italienne de Sardaigne.

Ces échanges pourraient marquer une tentative renouvelée de relancer des pourparlers de cessez-le-feu, à un moment où la pression internationale monte et où l’opinion publique mondiale, choquée par l’ampleur des souffrances civiles, exige des mesures immédiates.