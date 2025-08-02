La Turquie a annoncé l’extension de ses zones maritimes protégées, en réponse à la récente décision de la Grèce de créer deux nouveaux parcs marins en mer Ionienne et en mer Égée.



Ankara a officiellement désigné deux nouvelles zones protégées : l’une au large de Gokceada, dans le nord de la mer Égée, et l’autre au large de Finike, en Méditerranée.



Ces zones ont été intégrées à la carte nationale turque de planification spatiale maritime, enregistrée auprès de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO.

Selon les autorités turques, ces nouvelles zones visent à préserver l’environnement marin tout en maintenant certaines activités économiques comme la pêche et le tourisme.

Ces déclarations ont été coordonnées par le ministère turc des Affaires étrangères, en collaboration avec les institutions concernées et avec l’expertise du Centre national de recherche en droit maritime de l’université d’Ankara (DEHUKAM).



Par ailleurs, la Turquie a créé un Conseil de coordination de la planification spatiale maritime, chargé d’évaluer les impacts environnementaux des activités maritimes et d’améliorer la coordination entre les organismes gouvernementaux, sous la supervision du ministère des Affaires étrangères.