Cela fait 600 jours qu'Israël a lancé sa guerre contre Gaza. Six cents jours de bombardements incessants, de famines organisées, de déplacements massifs et d'une douleur indicible. Et le monde soi-disant civilisé n'a pas regardé en silence : il a permis chaque jour de telles choses.

Comment qualifier l’assassinat de plus de 55 000 Palestiniens, dont plus de 16 000 enfants, sans qu'Israël n’ait à rendre des comptes ? L’utilisation de la famine comme arme ? Le blocage délibéré et systématique de l'eau, du carburant, des médicaments et de l'aide humanitaire à une population majoritairement composée de réfugiés ?

On appelle cela un génocide.

Ce n'est pas seulement mon mot. C'est celui utilisé par d'éminents spécialistes du génocide, d'importantes organisations de défense des droits humains et un nombre croissant d'experts des Nations Unies.

D'ailleurs, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé, Francesca Albanese, a déclaré qu'il existe des "motifs raisonnables de croire" qu'un génocide est en cours à Gaza.

Une déclaration commune de 20 experts de l'ONU a mis en garde contre un "génocide en cours", et d'autres organismes des Nations Unies ont fait écho à ces conclusions. Même de hauts responsables humanitaires de l'ONU, comme le Secrétaire général adjoint, Tom Fletcher, ont ouvertement utilisé ce terme pour décrire ce qui se passe à Gaza. Il ne s'agit pas seulement d'une formalité juridique. C'est une alarme morale.

Et tandis que les instances juridiques internationales rattrapent peu à peu ce que les Palestiniens crient depuis près de deux ans, les bombes tombent encore. Les enfants continuent de mourir. Et les gouvernements occidentaux continuent d'armer, de protéger et de justifier l'État qui tue.

L'effondrement moral de l'Occident

Je n'écris pas ceci seulement en tant que Palestinien. Ni seulement en tant que personne ayant perdu un membre de sa famille. J'écris comme quelqu'un qui observe le monde s'effondrer, en temps réel. Ma famille à Gaza est toujours déplacée. Toujours affamée. Toujours en deuil. Toujours en danger.

J'écris depuis Londres, où j'ai manifesté, crié, supplié et pleuré, tandis que le gouvernement britannique continue de débattre pour savoir si les actions d'Israël sont "disproportionnées" ou si elles "pourraient" enfreindre le droit international.

Lors d'une émission politique dimanche matin, la vice-Première ministre britannique, Angela Rayner, a déclaré qu'il n'était "pas de leur ressort" de déterminer si Israël viole le droit international. Et ce, alors que plus de 800 avocats et juges britanniques ont signé une lettre ouverte au Premier ministre Keir Starmer, exhortant le gouvernement à agir contre les "graves violations du droit international" commises par Israël.

Comme si la moralité était facultative. Comme si la véritable position du Royaume-Uni n'était pas de mettre fin aux massacres, mais de continuer à vendre les armes qui les rendent possibles.

Puis, dans la même émission, Kemi Badenoch, aujourd'hui chef du Parti conservateur et potentiellement futur Premier ministre britannique, est intervenu à la télévision nationale pour accuser Keir Starmer de "soutenir les terroristes". Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu qu'Israël pourrait avoir commis des crimes de guerre.

Six cents jours de massacre. Et pourtant, pour ceux qui sont au pouvoir, la seule question est : "Mais qu'en est-il du Hamas ?"

Comme si cela justifiait de brûler vifs des enfants. Comme si cela excusait le massacre de civils et la famine lente et délibérée de toute une population.

Soyons clairs : si ce n'est pas un génocide, qu'est-ce que c'est ?

Au cours de ces 600 jours, Israël a bombardé des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises, des boulangeries et des camps de réfugiés. Il a tué des familles entières, effaçant des noms de famille de l'état civil. Il a pris pour cible des journalistes, des abris de l'ONU, des travailleurs humanitaires et des ambulances. Il a brûlé vif des gens. Il a transformé des tentes en cercueils.

Et pendant tout ce temps, les dirigeants occidentaux n'ont réagi que par des paroles creuses, de vagues "inquiétudes" et des "avertissements" dénués de sens. Comme si Israël avait besoin de davantage d'avertissements. Comme si le carnage quotidien ne suffisait pas.

Le génocide qui se déroule au vu et au su de tous

Quand ma nièce Juri, âgée de six ans, a été tuée, elle dormait dans son lit. La maison familiale – même si Gaza n'a jamais été un endroit véritablement sûr – a été bombardée et rasée. Sa sœur de cinq ans a été blessée. Son père a été blessé.

Son grand-père aussi. Le petit corps de Juri a été retiré des décombres par des proches et enterré dans une fosse commune – il y avait trop de morts ce jour-là pour des funérailles dignes de ce nom. Comment défendre cela ?

Comment justifiez-vous la famine imposée à des nourrissons ? Le bombardement de Rafah, après avoir ordonné aux familles de fuir "pour des raisons de sécurité" ? Les fosses communes découvertes autour des hôpitaux, avec des corps portant des traces de torture et d’exécution ?

C’est impossible, sauf si vous pensez que la vie des Palestiniens a moins de valeur.

C’est la logique implicite qui se cache derrière chaque vague condamnation, chaque lâche déclaration de "profonde préoccupation".

Car la mort de deux Israéliens à Washington la semaine dernière a fait la une des journaux internationaux.

Mais lorsque des milliers d’enfants palestiniens sont massacrés, le monde débat de la définition du génocide, tout en continuant à fournir des armes à l’État qui tue.

Ce n’est pas une guerre entre deux forces égales. Ce ne l’a jamais été. Il s'agit de l'armée la plus puissante de la région, soutenue par les nations les plus puissantes de la planète, qui assiège une population de réfugiés bloqués, dont la moitié sont des enfants.

Et le monde n'a pas simplement permis cela, il l'a favorisé.

Pas seulement en ne faisant rien. Mais en faisant trop dans la mauvaise direction : en muselant la dissidence, en licenciant des journalistes, en interdisant les manifestations, et en criminalisant la solidarité. Au Royaume-Uni, j'ai vu des gens perdre leur emploi simplement pour avoir prononcé le mot "Palestine".

J'ai vu les médias britanniques refuser de parler de "génocide", tout en donnant la parole à des porte-parole israéliens qui nient l'existence même des enfants palestiniens.

Six cents jours. Cela n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Chaque jour qui passe n'est pas seulement une tragédie, c'est un choix.

Et l'Histoire retiendra que ce génocide ne s'est pas produit dans l’ombre. Il s'est déroulé en direct. En haute définition. Sur tous les écrans. Dans toutes les langues. Nous vous l'avions dit. Nous vous le disons encore. La seule question désormais : combien de jours faudra-t-il encore avant que le monde dise enfin “assez” ?