Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a mené une série de rencontres de haut niveau lors de sa visite de deux jours à Washington, échangeant avec des responsables américains sur des questions bilatérales et régionales cruciales.



Fidan a rencontré le membre du Congrès américain Joe Wilson à l'ambassade de Turquie dans la capitale américaine mercredi, a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères jeudi.



Wilson est membre des commissions des Affaires étrangères et des services armés de la Chambre des représentants et coprésident du Caucus du Congrès sur les relations américano-turques et les Américains d'origine turque.

Aucun détail n'a été fourni par le ministère concernant cette réunion.

Fidan a également reçu des représentants de la Coalition américaine pour la Syrie à la mission turque.



Cette rencontre a eu lieu dans un contexte de discussions régionales en cours sur la situation politique et humanitaire en Syrie, ainsi que sur le rôle de la Turquie dans la stabilisation de ce pays en proie aux conflits.



Aucun autre détail n'a été immédiatement divulgué sur ces discussions.

L’agenda de Fidan comprenait également une participation à une table ronde organisée mercredi par la Fondation pour la recherche politique, économique et sociale (SETA), basée à Ankara, dans son bureau de Washington.

Relations bilatérales et questions régionales

Fidan s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer son homologue américain, Marco Rubio, afin de discuter d'un large éventail de questions bilatérales et régionales, notamment la nécessité d’un cessez-le-feu permanent à Gaza assiégée.



Cette rencontre a fait suite aux questions abordées lors d’un appel téléphonique le 16 mars entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump.

Les deux parties ont également discuté des efforts visant à obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, la Turquie exprimant son soutien aux récentes initiatives américaines en la matière.

Les discussions ont également porté sur le processus de paix en cours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que sur l'importance de la stabilité de la Bosnie-Herzégovine pour l'ensemble de la région des Balkans.