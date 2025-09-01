TURQUIE
Sommet de l'OCS : Emine Erdogan appelle à une coopération culturelle et environnementale renforcée
La Première dame de Turquie, Emine Erdogan, souligne l'importance de renforcer les liens internationaux par la paix, la famille, la protection de l'environnement et la coopération culturelle, lors du sommet de l'OCS, à Tianjin.
Emine Erdogan appelle à une coopération culturelle et environnementale renforcée / Turkish Presidency
1 septembre 2025

La Première dame de Turquie, Emine Erdogan, a participé à un programme culturel organisé par la Première dame de Chine, Peng Liyuan, en marge du 25e Sommet du Conseil des chefs d'État de l’OCS.

Accueillie chaleureusement par Peng Liyuan à son arrivée à l'événement, Emine Erdogan a rejoint les épouses des chefs d'État pour une photo de famille, avant de participer à un programme culturel mettant en valeur les diverses traditions des pays participants, selon un communiqué de la présidence turque publié lundi.

Les premières dames du Népal, d'Arménie, de Malaisie, de Mongolie, d'Azerbaïdjan, d'Iran, d'Égypte et d'Ouzbékistan, ainsi que la fille du président iranien, étaient également présentes.

Dialogue autour des valeurs communes

Cette rencontre a permis aux participantes d'échanger sur la richesse de leurs patrimoines culturels respectifs et les valeurs communes.

À l’issue de l'événement, Emine Erdogan a partagé ses réflexions sur les réseaux sociaux, exprimant sa joie de participer à la réunion organisée par Peng : "Lors de ce programme spécial, où nous avons exploré la richesse culturelle et architecturale de Tianjin, nous avons eu des échanges amicaux et échangé sur des valeurs communes telles que la paix, la famille, l'environnement et la coopération culturelle", a-t-elle écrit, ajoutant : "J'espère que ces rencontres enrichissantes renforceront encore les liens entre nos pays."

Le président chinois Xi Jinping a accueilli le sommet de deux jours des dirigeants de l'OCS, ainsi que "OCS plus", réunissant une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d'organisations internationales.

Il s'agissait du plus grand rassemblement de l'OCS et du cinquième organisé par la Chine depuis la création du bloc en 2001.

SOURCE:TRT français et agences
