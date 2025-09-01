La Première dame de Turquie, Emine Erdogan, a participé à un programme culturel organisé par la Première dame de Chine, Peng Liyuan, en marge du 25e Sommet du Conseil des chefs d'État de l’OCS.



Accueillie chaleureusement par Peng Liyuan à son arrivée à l'événement, Emine Erdogan a rejoint les épouses des chefs d'État pour une photo de famille, avant de participer à un programme culturel mettant en valeur les diverses traditions des pays participants, selon un communiqué de la présidence turque publié lundi.

Les premières dames du Népal, d'Arménie, de Malaisie, de Mongolie, d'Azerbaïdjan, d'Iran, d'Égypte et d'Ouzbékistan, ainsi que la fille du président iranien, étaient également présentes.

Dialogue autour des valeurs communes