Les autorités israéliennes ont retiré à la municipalité palestinienne d'Hébron ses pouvoirs administratifs sur la mosquée Ibrahim et les ont transférés à un conseil religieux de colons juifs, selon un article publié mardi par le quotidien Israel Hayom.

Décrivant cette décision comme un "changement historique et sans précédent", le journal a indiqué que la soi-disant administration civile israélienne avait réaffecté l'autorité sur le lieu saint au conseil religieux de la colonie de Kiryat Arba, adjacente à Hébron en Cisjordanie occupée.



Le rapport ne précise pas l'étendue des pouvoirs transférés, mais indique que cette décision vise à faciliter les "changements structurels" sur le site.



Située dans la vieille ville d'Hébron, sous occupation israélienne, la mosquée Ibrahim est entourée d'environ 400 colons israéliens illégaux, protégés par environ 1 500 soldats israéliens.

Les religions abrahamiques considèrent que le complexe de la mosquée abrite les restes du prophète Abraham et de sa famille.

Attentat terroriste sioniste

Le 25 février 1994, qui coïncidait également avec le 15e jour du Ramadan, Baruch Goldstein, un terroriste sioniste, a perpétré un massacre dans la mosquée Ibrahim.



Goldstein est entré dans la mosquée et a ouvert le feu sur des musulmans en prière avec une arme automatique, tuant 29 personnes et en blessant environ 150 autres.

Plus tard dans la journée, pendant et après les funérailles des victimes, de violents affrontements ont eu lieu entre manifestants palestiniens et forces d'occupation, et d'autres Palestiniens ont été tués, selon l'Institut d'études palestiniennes.

Commission Shamgar

Après le massacre de 1994, Israël a divisé la mosquée, allouant 63 % de l'espace au culte juif et 37 % aux musulmans.



La salle de prière pour les juifs est située dans la partie musulmane.



Il s'agit du premier changement majeur dans le statut de la mosquée depuis les recommandations de la Commission Shamgar de 1994, qui avaient divisé l'accès.



Selon le quotidien Israel Hayom, la prétendue administration civile cherche depuis longtemps à apporter des modifications structurelles au site, notamment la rénovation de la toiture et la construction de la "Cour de Jacob", qui accueille les fidèles juifs la majeure partie de l'année.

Ce rapport n'a reçu aucune confirmation officielle des autorités israéliennes ni aucune réponse du gouvernement palestinien.



Violations antérieures

Dans un communiqué publié le 26 février, le ministère palestinien des Awqaf et des Affaires religieuses a réaffirmé que la mosquée Ibrahim, également connue sous le nom de caverne des Patriarches et de caverne de Machpelah, est un "fonds islamique exclusif" et a condamné les tentatives israéliennes de transformer la mosquée en synagogue juive.

En mars, le ministère palestinien des Awqaf et des Affaires religieuses a déclaré qu'Israël refusait d'ouvrir pleinement la mosquée Ibrahim, située à Hébron, en Cisjordanie occupée, aux fidèles musulmans, comme c'est la coutume le vendredi pendant le mois sacré du Ramadan.

Dans un communiqué, le ministère a qualifié cette mesure de "décision sans précédent et dangereuse, tant par son ampleur que par son calendrier, en plein mois de Ramadan, et dans le cadre d'un plan systématique visant à entraver l'ouverture complète des salles, cours et couloirs de la mosquée aux musulmans".



Le ministère a expliqué que la rétrocession de la mosquée a généralement lieu chaque année "la nuit du vendredi pendant le Ramadan", préparant ainsi son ouverture complète aux fidèles.



Le ministère a également souligné que "garder le silence sur cette situation revient à institutionnaliser cette nouvelle réalité, à empêcher l'ouverture de nouvelles zones à chaque fois et à ouvrir la voie à la prise de contrôle totale de la mosquée Ibrahim par Israël".

Il a ajouté que cette violation persistante vise à apaiser les colons illégaux qui rejettent l'ouverture complète de la mosquée aux fidèles musulmans.