TURQUIE
2 min de lecture
Gaza, coopération bilatérale… : le chef de la diplomatie turque entame une visite au Qatar
Hakan Fidan discutera au Qatar du renforcement du partenariat stratégique Ankara-Doha, de nouvelles perspectives de coopération et de Gaza.
Hakan Fidan entame une visite de deux jours au Qatar / AA
13 août 2025

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, se rendra au Qatar les 13 et 14 août, ont indiqué des sources diplomatiques.

Selon ces mêmes sources, ses entretiens à Doha porteront sur le renforcement du partenariat stratégique croissant entre Ankara et Doha dans tous les domaines, ainsi que sur de nouvelles perspectives de coopération.

Les discussions incluront également les préparatifs de la 11e session du Comité stratégique suprême, prévue cette année à Doha, sous la coprésidence du président turc Recep Tayyip Erdogan et de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Des consultations sont aussi attendues sur les questions régionales, en particulier Gaza et la Syrie.

Le dossier de Gaza

Les dernières initiatives internationales en faveur de la reconnaissance de l’État de Palestine devraient également être évaluées lors des entretiens.

Fidan réaffirmera que la Turquie salue les efforts de médiation du Qatar, menés en collaboration avec l’Égypte et les États-Unis, pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, et qu’Ankara est prête à soutenir toute initiative constructive.

La visite de Fidan au Qatar sera également l’occasion de faire le point sur les négociations en cours en vue d’un cessez-le-feu à Gaza, sur les mesures visant à mettre fin aux attaques jugées inhumaines d’Israël contre Gaza, ainsi que sur les moyens de faire avancer la solution à deux États.

Recommandé

Organisation de la coopération islamique

En sa qualité de président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Fidan échangera également sur la prochaine réunion de l’OCI, convoquée à l’initiative de la Turquie.

Les discussions devraient par ailleurs porter sur les efforts conjoints de la Turquie et du Qatar pour établir la stabilité et la sécurité en Syrie, ainsi que sur de potentiels projets de coopération.

Fidan insistera sur l’importance de poursuivre les efforts conjoints pour renforcer les capacités en Syrie et mettra en garde contre les tentatives de certains acteurs, en particulier Israël, visant à entraver la stabilisation du pays.

Il s’agit de la troisième visite de Fidan au Qatar cette année, après celles des 27 avril et 2-3 février.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, s’était également rendu en Turquie plus tôt cette année, participant en juin à la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI à Istanbul et, en avril, au Forum diplomatique d’Antalya.


SOURCE:TRT français et agences
