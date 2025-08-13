Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, se rendra au Qatar les 13 et 14 août, ont indiqué des sources diplomatiques.

Selon ces mêmes sources, ses entretiens à Doha porteront sur le renforcement du partenariat stratégique croissant entre Ankara et Doha dans tous les domaines, ainsi que sur de nouvelles perspectives de coopération.

Les discussions incluront également les préparatifs de la 11e session du Comité stratégique suprême, prévue cette année à Doha, sous la coprésidence du président turc Recep Tayyip Erdogan et de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Des consultations sont aussi attendues sur les questions régionales, en particulier Gaza et la Syrie.

Le dossier de Gaza

Les dernières initiatives internationales en faveur de la reconnaissance de l’État de Palestine devraient également être évaluées lors des entretiens.

Fidan réaffirmera que la Turquie salue les efforts de médiation du Qatar, menés en collaboration avec l’Égypte et les États-Unis, pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, et qu’Ankara est prête à soutenir toute initiative constructive.

La visite de Fidan au Qatar sera également l’occasion de faire le point sur les négociations en cours en vue d’un cessez-le-feu à Gaza, sur les mesures visant à mettre fin aux attaques jugées inhumaines d’Israël contre Gaza, ainsi que sur les moyens de faire avancer la solution à deux États.