Les bourses mondiales ont littéralement chuté jeudi. Des milliards de dollars se sont évaporés devant l’inquiétude des investisseurs. Ainsi à Wall Street, le Dow Jones a dévissé de 4% et l'indice Nasdaq de 6%.

Ce vendredi, l’atmosphère est moins tendue mais la Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,75%, Séoul de 0,86% et Sydney de 2,44%. En Europe, après avoir lâché plus de 3% jeudi, la Bourse de Paris reculait de 0,67% ce vendredi vers 06H15 GMT, Francfort de 0,44%, Zurich de 0,87%. Milan abandonne 1,34% et Londres 0,77%.

Les investisseurs ont ainsi vendu leurs actions dans les entreprises américaines dont le modèle de production dépend des importations en provenance d'Asie, comme l'habillement (Gap, -20,38%) ou la tech (Apple, -9,25%).

Par ricochet, le cours du brut de pétrole a chuté (-6%) et le prix de l’or, valeur refuge par excellence, a atteint des sommets.

"Le 2 avril restera comme un tournant dans l'histoire du commerce mondial. Les annonces de Donald Trump ont déclenché une onde de choc: marchés en tension, inflation relancée, partenaires commerciaux sur la défensive", a commenté John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Le 2 avril, un tournant dans le commerce mondial

Les nouvelles taxes prévues sur les produits importés aux Etats-Unis vont d'un plancher de 10% pour tous à 54% en cumulé pour ceux en provenance de Chine. Les marchandises de l'Union européenne feront, elles, l'objet d'une taxe à l'importation de 20%.

Cette nouvelle salve arrive après d'autres, plus ciblées: +25% sur l'acier et l'aluminium, mais aussi depuis ce jeudi +25% sur les voitures importées aux Etats-Unis.

Les investisseurs attendent maintenant de voir si Washington est prêt à négocier.

"Les investisseurs seront ainsi attentifs à tout accord potentiel visant à réduire les droits de douane. Donald Trump a déclaré jeudi soir que “les droits de douane donnent (aux Etats-Unis, NDLR) un grand pouvoir de négociation”, mais que les autres pays devraient offrir quelque chose de “phénoménal” pour qu'il cède,” a expliqué Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

"Par exemple, le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi que les entreprises françaises devraient suspendre leurs investissements aux États-Unis", a-t-il cité.

En 2023, les investissements directs français outre-Atlantique s'élevaient à 370 milliards de dollars, faisant de la France le troisième investisseur européen selon les chiffres du Bureau of Economic Analysis (BEA) américain. C’est beaucoup plus que les investissements américains en France qui étaient de 142 milliards de dollars en 2023.

Les surtaxes américaines pourraient réduire d'"environ 1%" le commerce mondial de marchandises en volume cette année, a affirmé jeudi la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

Premier effet de la surtaxe sur l'automobile, entrée en vigueur jeudi, Stellantis (qui représente 14 marques automobile) a annoncé la suspension de la production dans certaines de ses usines au Canada et Mexique.