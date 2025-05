Les chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel (AES), Abdoulaye Diop, Karamoko Jean Marie Traoré et Bakary Yaou Sangaré, ont entamé ce jeudi 3 avril une visite de travail de 48 h, à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou

"Cette rencontre participe de la volonté commune des chefs d'Etat de la confédération AES et de la Fédération de Russie d'étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et de les inscrire au cœur de leur agenda diplomatique, de développement et de défense", souligne la même source relevant que "le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique (...) dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie".

La Russie a signé des accords de défense avec les trois pays du Sahel. Elle coopère aussi avec l'AES dans les domaines de l'énergie et des mines notamment.

Dans la foulée, la Russie s'est félicitée, ce même jeudi, d'un renforcement de sa coopération militaire avec le Mali.

"Notre coopération dans le domaine militaire s'intensifie", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en recevant son homologue malien Abdoulaye Diop.

"Nos militaires coopèrent de manière active avec les militaires du Mali", notamment en les formant, a ajouté M. Lavrov, sans donner davantage de détails.

Il a également fait l'éloge de la très étroite collaboration entre les deux pays "dans le domaine de la politique étrangère", notamment au sein de l'ONU.

Les trois pays sahéliens ont quitté la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) qu'ils estiment notamment inféodée à la France, et ont formé l'Alliance des Etats du Sahel (AES), accentuant leur coopération avec la Russie.

Lire aussi: Plaidoyer de John Mahama pour un rapprochement Cedeao-AES