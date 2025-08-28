Le président turc Recep Tayyip Erdogan a informé son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskyy qu'Ankara suivait de près les contacts en Alaska et à Washington, selon un communiqué publié jeudi sur le réseau social turc NSosyal par la Direction turque de la communication.



Cet appel a été passé quelques heures après une attaque russe contre Kiev, qui a tué au moins 14 civils, dont des enfants, touchant des zones résidentielles et d'autres infrastructures civiles, suscitant une vive condamnation de la part des dirigeants de l'Union européenne (UE) et des alliés occidentaux.

Erdogan "a souligné que la Turquie poursuivait ses efforts pour que la guerre se termine par une paix durable", indique le communiqué.

Il a également "souligné qu'une solution équitable au conflit russo-ukrainien était possible, insistant sur la nécessité de renforcer les négociations entre les deux parties, et a exprimé la volonté de la Turquie de tout mettre en œuvre pour faciliter des contacts de haut niveau qui ouvriraient la voie à la paix".