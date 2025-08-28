TURQUIE
1 min de lecture
La Turquie prête à faciliter les négociations de haut niveau entre l'Ukraine et la Russie
Les présidents turc et ukrainien ont discuté des relations bilatérales, du processus de paix entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que des questions internationales lors d'un appel téléphonique.
La Turquie prête à faciliter les négociations de haut niveau entre l'Ukraine et la Russie
La Turquie prête à faciliter les négociations de haut niveau entre l'Ukraine et la Russie / AA
28 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a informé son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskyy qu'Ankara suivait de près les contacts en Alaska et à Washington, selon un communiqué publié jeudi sur le réseau social turc NSosyal par la Direction turque de la communication.

Cet appel a été passé quelques heures après une attaque russe contre Kiev, qui a tué au moins 14 civils, dont des enfants, touchant des zones résidentielles et d'autres infrastructures civiles, suscitant une vive condamnation de la part des dirigeants de l'Union européenne (UE) et des alliés occidentaux.

Erdogan "a souligné que la Turquie poursuivait ses efforts pour que la guerre se termine par une paix durable", indique le communiqué.

Il a également "souligné qu'une solution équitable au conflit russo-ukrainien était possible, insistant sur la nécessité de renforcer les négociations entre les deux parties, et a exprimé la volonté de la Turquie de tout mettre en œuvre pour faciliter des contacts de haut niveau qui ouvriraient la voie à la paix".

Recommandé

Il a également noté qu'avec l'instauration de la paix, la Turquie continuerait de contribuer à la sécurité de l'Ukraine.

Erdogan a également félicité l'Ukraine à l'occasion de son indépendance lors de cet entretien, a indiqué la direction.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us