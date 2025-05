La bande de Gaza est confrontée à "un risque critique de famine", avec 22% de la population bientôt dans une situation "catastrophique", après 19 mois de conflit et plus de deux mois de blocage de l'aide humanitaire, selon le rapport IPC (Cadre Intégré de Classification de la sécurité alimentaire) publié lundi.





Toute la population risque d'être d'ici septembre en situation de crise "ou pire" en terme d'insécurité alimentaire, et 470.000 personnes, soit 22% du total de la population, en situation de "catastrophe", indique ce rapport, fruit du travail d'expertise d'ONG, institutions et agences de l'ONU spécialisées.





"Après 19 mois de conflit, la bande de Gaza est toujours confrontée à un risque critique de famine. (...) Des produits indispensables à la survie des gens sont soit épuisés, soit devraient manquer dans les semaines à venir. Toute la population est confrontée à de hauts niveaux d'insécurité alimentaire aigüe, un-demi million faisant face à de l'inanition", souligne le rapport.





Niveau 5





Du 1er avril au 10 mai, le consortium, qui classe le niveau d'insécurité alimentaire selon cinq niveaux, a classé 244.000 personnes en situation de catastrophe (niveau 5), 925.000 en niveau 4 (urgence).





"C'est une détérioration significative par rapport à la précédente analyse de l'IPC" publiée en octobre, note le rapport.





Dans la foulée de cette publication, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a appelé lundi à "la restauration immédiate de l’accès humanitaire et à la levée du blocus", "face au risque imminent de famine, à l’effondrement quasi total de l’agriculture et à la possible apparition d’épidémies meurtrières à Gaza".