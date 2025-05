Alors que l'instabilité mondiale s'intensifie - des guerres et rivalités aux crises climatiques et aux perturbations technologiques - la Turquie s’impose comme une "puissance intelligente" qui défend le dialogue et la paix, a déclaré vendredi le vice-président du pays, Cevdet Yilmaz.





S'exprimant lors du panel d’inauguration du Forum d’Antalya sur la diplomatie, M. Yılmaz a souligné que la Turquie œuvre à combler les fossés dans un monde de plus en plus fragmenté en équilibrant la diplomatie et la capacité stratégique.





"Nous vivons une époque de polycrise", a affirmé M. Yılmaz. "La Turquie n'est pas seulement un pays qui réagit, mais un pays qui mène et façonne l'agenda en faveur de la paix, de la coopération et du multilatéralisme.





Le thème du panel - Repenser la diplomatie à l'ère de l'incertitude - a trouvé un écho auprès des dirigeants des Balkans, du Caucase et d'ailleurs, dont beaucoup ont fait écho à l'appel au dialogue plutôt qu'à la confrontation.





La quatrième édition du Forum d’Antalya sur la diplomatie (ADF 2025) a attiré des participants de haut niveau du monde entier, y compris une présence arabe significative.





Le forum, organisé par le ministère turc des affaires étrangères et tenu sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan, rassemble des chefs d'État, des ministres des affaires étrangères et des représentants internationaux.





Des participants de 148 pays, dont 19 chefs d'État et de gouvernement, 52 ministres des affaires étrangères et de nombreux autres hauts fonctionnaires sont attendus.





Le vendredi après-midi, le président Erdogan devrait prononcer un discours inaugural très attendu pour donner le ton des discussions sur le thème "Reconquérir la diplomatie dans un monde fragmenté".





De la sécurité à la durabilité





"Les conflits régionaux et mondiaux, les compétitions stratégiques, les crises écologiques et les rivalités économiques, en particulier entre les États-Unis et la Chine, exigent une nouvelle approche de la diplomatie", a observé M. Yılmaz.





Selon lui, l'axe central de la concurrence mondiale est passé des préoccupations traditionnelles en matière de sécurité à la résilience économique et à la durabilité écologique.





"La concurrence écologique semble être au centre de ce nouveau paysage", a-t-il noté, appelant à des politiques capables de répondre à la fois aux chocs immédiats et aux défis structurels à plus long terme.





Qualifiant la Turquie de carrefour de continents et de civilisations, M. Yılmaz a déclaré : "Certains pays sont peut-être novices en matière de gestion de crise, mais ce n'est pas notre cas. La situation géopolitique de la Turquie nous permet de comprendre des perspectives multiples et de servir de pont.





Il a appelé à une réorientation de la diplomatie axée sur la coopération bilatérale et régionale afin de jeter les bases d'un ordre mondial stable, inclusif et fondé sur des règles.





Milatovic : du conflit à la coopération





Le président du Monténégro, Jakov Milatovic, a fait l'éloge de l'engagement régional de la Turquie, rappelant que les pays des Balkans sont liés à la Turquie par des partenariats significatifs.





"Aujourd'hui, nous renforçons les liens entre les pays des Balkans et la Turquie sur la base du respect mutuel et de valeurs partagées", a-t-il dit. "C'est ainsi que nous pouvons renforcer les partenariats et travailler ensemble.





Décrivant la politique étrangère du Monténégro ancrée dans la coopération régionale, l'OTAN, l'intégration à l'UE et le multilatéralisme, M. Milatovic a réitéré son soutien à une "paix juste" en Ukraine et a réaffirmé l'objectif "ambitieux mais réaliste" de son pays d'adhérer à l'UE d'ici à 2028.





"Le fossé entre les États-Unis et l'Union européenne est en train de se creuser. Le fossé entre les États-Unis et l'Union européenne ressemble à celui d'enfants qui regardent leurs parents se disputer. Nous espérons une réconciliation, et c'est là que la diplomatie est vitale", a-t-il expliqué pour souligner les inquiétudes géopolitiques.





Recean : Face à la fragmentation, à la recherche de l'unité





Le Premier ministre moldave Dorin Recean a souligné de son côté l'importance de plateformes telles que le forum d'Antalya pour relever les défis mondiaux convergents.





"Les crises auxquelles nous sommes confrontés rendent des forums comme celui-ci plus nécessaires que jamais", a-t-il déclaré, citant la guerre en Ukraine, l'incertitude économique et les divisions idéologiques.





M. Recean a appelé à un engagement renouvelé en faveur des valeurs démocratiques et des institutions multilatérales, mettant en garde contre le cynisme et le défaitisme. "Oui, le monde d'aujourd'hui est fragmenté, mais nous devons veiller à ce que la querelle de famille se termine par des partenariats plus solides.





"Notre choix est de faire partie de l'Union européenne... La Moldavie a sa place dans ce projet de paix" a-t-il réitéré.





M. Recean a également souligné les dimensions éthiques des technologies émergentes : "Il ne s'agit pas seulement de la manière dont l'IA est développée, mais aussi de la manière dont elle est déployée. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront les normes mondiales."





Kobakhidze : La croissance par la paix et le pragmatisme





Le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, a mis l'accent sur le pragmatisme économique dans un contexte de turbulences géopolitiques, estimant que la multipolarité est une opportunité et non un simple défi.





"Même un petit pays comme la Géorgie peut tirer profit de la diversification de ses partenariats", a-t-il noté, citant des accords commerciaux avec plus de 50 pays, dont la CEI, les Émirats arabes unis et la Chine.





Malgré les différends territoriaux avec la Russie, M. Kobakhidze a déclaré que la Géorgie maintenait une approche pacifique. "Nous n'avons pas de relations diplomatiques avec la Fédération de Russie, mais nous poursuivons des politiques économiques internationales pragmatiques.





Il a souligné la croissance impressionnante de la Géorgie (9,4 % en moyenne depuis 2021) et a insisté que la paix est le fondement du progrès : "Qu'il s'agisse de développement, de coopération régionale ou d'intégration à l'UE, tout dépend de la paix.





Zhelyazkov : Le multilatéralisme à la croisée des chemins





Le Premier ministre bulgare Rosen Zhelyazkov a adopté un point de vue plus large, mettant en garde contre l'érosion du multilatéralisme qui sous-tend la stabilité mondiale.





"Le multilatéralisme est essentiel à la survie de l'Union européenne", a-t-il indiqué, citant des défis internes tels que le Brexit et la montée de l'euroscepticisme, ainsi que des menaces externes.





Tout en reconnaissant les divisions de l'UE, il a souligné sa force collective : "Un marché de 500 millions d'habitants nous donne un pouvoir de négociation inégalé.





Il a présenté la multipolarité comme un catalyseur potentiel d'un multilatéralisme plus efficace. "S'il est abordé de manière optimiste, un monde multipolaire peut en fait favoriser une coopération fondée sur des règles.





M. Zhelyazkov a fait l'éloge des initiatives menées par la Turquie, comme le groupe de lutte contre les mines (MCM) de la mer Noire, qu'il a qualifié de "modèle de coordination régionale productive".





Kitarovic : Le réalignement, pas la fragmentation





L'ancienne présidente croate Kolinda Grabar Kitarovic a, pour sa part, proposé une interprétation pragmatique des changements d'alliances actuels.





"Je ne vois pas de fragmentation, mais un rééquilibrage", a-t-elle estimé. "Nous assistons à des alignements fondés sur des questions et sur une coopération pragmatique, et non à des blocs idéologiques rigides.





Mme Kitarovic a loué la capacité de la Turquie à surmonter les divisions, à travailler avec les alliés de l'OTAN tout en s'engageant auprès des puissances régionales comme la Russie. "Le président Erdogan joue un rôle essentiel en tant qu'interlocuteur mondial.





Elle a également souligné l'importance croissante de la perception du public et de l'influence des médias dans la diplomatie moderne. "Aujourd'hui, la politique est de plus en plus personnalisée. La diplomatie doit s'adapter à un monde où les faits et les sentiments sont souvent manipulés".