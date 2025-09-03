La Turquie a envoyé de l'aide humanitaire pour soutenir les personnes touchées par le séisme dans la province afghane de Kunar, alors que les opérations de secours entrent dans leur troisième jour après le séisme dévastateur qui a laissé des milliers de personnes sans abri et des villages entiers en ruines.

"En réponse au séisme qui a frappé la province afghane de Kunar, un avion A400M de notre armée de l'air a décollé de l'aéroport de Kayseri/Erkilet pour livrer des fournitures d'aide humanitaire préparées par l'AFAD et le Croissant-Rouge turc", a annoncé mercredi le ministère turc de la Défense sur X.

Un responsable taliban de la province de Kunar, s'adressant à Anadolu sous couvert d'anonymat, a indiqué que des fournitures de secours avaient commencé à arriver la nuit dernière dans certaines zones reculées, l'administration intérimaire prévoyant initialement de déplacer les populations vers des zones plus sûres.

"Les habitants ont refusé de partir, les corps de leurs proches étant encore sous les décombres. Nous avons alors commencé à distribuer des tentes et d'autres articles essentiels", a affirmé le responsable.

La province de Kunar est la région la plus touchée de l'est de l'Afghanistan, où plus de 1 400 personnes ont perdu la vie à ce jour.

Les autorités ont indiqué que le relief montagneux et les routes endommagées ont rendu l'acheminement de l'aide difficile, mais que des équipes de sauvetage et de secours sont arrivées dans toutes les zones touchées.

"Nous envoyons des secours par véhicules lorsque cela est possible, mais dans les zones isolées par le séisme, des hélicoptères sont utilisés pour transporter les fournitures et évacuer les blessés vers les hôpitaux", a précisé le responsable.

"Extrêmement difficile"

Abdul Wahid, un habitant de la province de Kunar, a déclaré que les répliques se poursuivent, semant la peur au sein de la population.

Mardi, un nouveau séisme de magnitude 5,2 a frappé le nord-est de l'Afghanistan, également ressenti dans le nord-ouest du Pakistan.