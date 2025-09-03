La Turquie a envoyé de l'aide humanitaire pour soutenir les personnes touchées par le séisme dans la province afghane de Kunar, alors que les opérations de secours entrent dans leur troisième jour après le séisme dévastateur qui a laissé des milliers de personnes sans abri et des villages entiers en ruines.
"En réponse au séisme qui a frappé la province afghane de Kunar, un avion A400M de notre armée de l'air a décollé de l'aéroport de Kayseri/Erkilet pour livrer des fournitures d'aide humanitaire préparées par l'AFAD et le Croissant-Rouge turc", a annoncé mercredi le ministère turc de la Défense sur X.
Un responsable taliban de la province de Kunar, s'adressant à Anadolu sous couvert d'anonymat, a indiqué que des fournitures de secours avaient commencé à arriver la nuit dernière dans certaines zones reculées, l'administration intérimaire prévoyant initialement de déplacer les populations vers des zones plus sûres.
"Les habitants ont refusé de partir, les corps de leurs proches étant encore sous les décombres. Nous avons alors commencé à distribuer des tentes et d'autres articles essentiels", a affirmé le responsable.
La province de Kunar est la région la plus touchée de l'est de l'Afghanistan, où plus de 1 400 personnes ont perdu la vie à ce jour.
Les autorités ont indiqué que le relief montagneux et les routes endommagées ont rendu l'acheminement de l'aide difficile, mais que des équipes de sauvetage et de secours sont arrivées dans toutes les zones touchées.
"Nous envoyons des secours par véhicules lorsque cela est possible, mais dans les zones isolées par le séisme, des hélicoptères sont utilisés pour transporter les fournitures et évacuer les blessés vers les hôpitaux", a précisé le responsable.
"Extrêmement difficile"
Abdul Wahid, un habitant de la province de Kunar, a déclaré que les répliques se poursuivent, semant la peur au sein de la population.
Mardi, un nouveau séisme de magnitude 5,2 a frappé le nord-est de l'Afghanistan, également ressenti dans le nord-ouest du Pakistan.
Les agences humanitaires avertissent que l'ampleur des dégâts nécessite une aide internationale urgente pour éviter une aggravation de la crise.
Mardi, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour l'Afghanistan, Indrika Ratwatte, a déclaré que le tremblement de terre dévastateur avait frappé l'est de l'Afghanistan à un moment où le pays traversait de multiples crises.
"Au vu des statistiques, de l'éloignement et de la topographie, extrêmement difficile et isolée, le nombre de personnes touchées pourrait atteindre près de plusieurs centaines de milliers", a déclaré Ratwatte.
Le bilan des victimes pourrait s'alourdir.
Plusieurs autres pays, dont le Pakistan, l'Iran, la Chine et l'Inde voisins, ainsi que des pays occidentaux, se sont engagés à envoyer de l'aide à l'Afghanistan.
Selon le porte-parole de l'administration intérimaire, Zabihullah Mujahid, la province de Kunar, la plus touchée, a fait état à elle seule de 1 411 morts, 3 124 blessés et 5 412 maisons détruites.
Le bilan des victimes pourrait encore s'alourdir lorsque les autorités partageront les données des trois autres provinces de Nangarhar, Laghman et Panshir.
L'Institut d'études géologiques des États-Unis a enregistré le séisme à 23h47 heure locale (19h17 GMT), à 27 kilomètres à l'est-nord-est de Jalalabad, à une profondeur de 8 km, dimanche soir, alors que la plupart des habitants dormaient.
Il s'agit du troisième séisme majeur à frapper un pays déchiré par la guerre depuis le retour au pouvoir des talibans afghans en août 2021.