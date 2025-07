Les manifestants ont fait retentir des casseroles pour dénoncer la famine “imposée délibérément par Israël”, rassemblés devant le bureau de Keir Starmer, au 10 Downing Street.

La Palestine Solidarity Campaign (PSC), l’une des organisations à l’origine de la manifestation, a écrit sur X : “1 000 casseroles déposées devant Downing Street à Londres pour les plus de 1 000 Palestiniens tués en cherchant de la nourriture alors qu’Israël les affame délibérément – un allié du gouvernement britannique”.

Les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens, des pancartes, et dénonçaient Israël ainsi que le gouvernement britannique pour la situation catastrophique dans la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré tôt vendredi que neuf Palestiniens supplémentaires étaient morts en 24 heures à cause de la famine et de la malnutrition, portant à 122 le nombre total de morts liées à la faim, dont 83 enfants.

Les manifestants ont ensuite déposé 1 000 casseroles et poêles devant le bureau du Premier ministre pour exiger que le gouvernement prenne “des mesures immédiates” afin de contraindre Israël à mettre fin à la famine imposée aux Palestiniens de Gaza.

Un manifestant prénommé Clive a déclaré à Anadolu : “La famine et la privation à Gaza sont indiscriminées, et rien ne semble les arrêter”.

“Personne ne s’y oppose. Quiconque s’y oppose est qualifié d’antisémite simplement pour faire preuve d’humanité. Le statu quo demeure. Israël continue de tuer. Pas seulement le Hamas, mais de manière indiscriminée – des enfants innocents de tout âge, des femmes, des hommes. Et personne ne l’arrête. C’est horrible”, s’est-il indigné.

“Ils n’ont aucune honte”

Paul, un autre manifestant, a déclaré qu’il en avait “assez de voir des images de Gaza bombardée, d’enfants mourant”.

“Des hommes, des femmes et des enfants meurent de faim. Nous voyons maintenant des gens affamés. Cela dure depuis très, très longtemps”, a-t-il dit.

Évoquant la Cisjordanie occupée, Paul a dénoncé un état de siège permanent et un “vol de terres”, les Palestiniens étant chassés de leurs maisons et attaqués par des colons israéliens.

“Des ministres israéliens parlent ouvertement de nettoyage ethnique, de l’assassinat de tous les Palestiniens. Ils n’ont aucune honte à affirmer que la torture est acceptable pour les prisonniers palestiniens”, a-t-il dénoncé.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 59 700 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. La campagne militaire a dévasté l’enclave, provoqué l’effondrement du système de santé et entraîné de graves pénuries alimentaires.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice en raison de sa guerre contre Gaza.