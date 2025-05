D’après le rapport européen hebdomadaire sur l’aviation publié mercredi, l’aéroport d’Istanbul s’est classé en tête avec une moyenne de 1 482 vols quotidiens. Cela représente une augmentation de 4% par rapport à l’an dernier et de 24% par rapport à la même période de 2019.

Il est suivi par Amsterdam Schiphol avec 1 419 vols quotidiens, Londres Heathrow avec 1 357 vols, Paris Charles-de-Gaulle avec 1 344 vols, et Francfort avec 1 314 vols.

Le 17 avril, l’aéroport d’Istanbul, qui était le deuxième plus fréquenté d’Europe l’année dernière, a lancé des opérations simultanées sur trois pistes.

Grâce à cette infrastructure, il devient le premier aéroport en Europe à disposer de trois pistes indépendantes et le deuxième au monde après les États-Unis.

En 2024, l’aéroport d’Istanbul a accueilli environ 80 millions de passagers, ce qui en fait le plus grand et le deuxième aéroport le plus fréquenté d’Europe, selon les données de la Direction générale des aéroports de l’État.

Il est également devenu, selon le rapport annuel 2024 du Conseil international des aéroports Europe, le principal hub de fret aérien en Europe.