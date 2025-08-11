L’Australie reconnaîtra officiellement l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, en septembre, a annoncé lundi son Premier ministre Anthony Albanese.

Ce geste s’inscrit dans la lignée d’autres pays comme la France et le Canada, qui ont récemment pris position en ce sens.

“Une solution à deux États est le meilleur espoir de l’humanité pour rompre le cycle de la violence au Moyen-Orient et mettre fin au conflit et aux souffrances à Gaza”, a déclaré le dirigeant travailliste à la presse à Canberra.

“L’Australie va reconnaître le droit du peuple palestinien à un État qui lui est propre. La paix ne peut être que temporaire tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas chacun de leur État”, a-t-il ajouté.

Nouvelle-Zélande: décision attendue en septembre

Le gouvernement néo-zélandais se prononcera, pour sa part, en septembre sur la reconnaissance officielle d'un État de Palestine, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Winston Peters.

"Le gouvernement évaluera soigneusement sa position au cours du mois prochain sur la reconnaissance d'un État de Palestine", a indiqué M. Peters, cité par un communiqué du gouvernement.

La Nouvelle-Zélande prendra sa décision après une évaluation minutieuse, guidée par ses propres principes, valeurs et intérêts nationaux, a-t-il précisé.

Et d’ajouter: "La Nouvelle-Zélande a clairement indiqué depuis un certain temps que notre reconnaissance d'un Etat palestinien est une question de 'quand', et non de 'si'."