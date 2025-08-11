POLITIQUE
L’Australie reconnaîtra l’État de Palestine en septembre à l’ONU
“L’Australie va reconnaître le droit du peuple palestinien à un État qui lui est propre. La paix ne peut être que temporaire tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas chacun de leur État”, a déclaré son Premier ministre.
L'Australie a annoncé son intention de reconnoitre l'État de Palestine en septembre / TRT World
11 août 2025

L’Australie reconnaîtra officiellement l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, en septembre, a annoncé lundi son Premier ministre Anthony Albanese. 

Ce geste s’inscrit dans la lignée d’autres pays comme la France et le Canada, qui ont récemment pris position en ce sens.

 “Une solution à deux États est le meilleur espoir de l’humanité pour rompre le cycle de la violence au Moyen-Orient et mettre fin au conflit et aux souffrances à Gaza”, a déclaré le dirigeant travailliste à la presse à Canberra. 

“L’Australie va reconnaître le droit du peuple palestinien à un État qui lui est propre. La paix ne peut être que temporaire tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas chacun de leur État”, a-t-il ajouté.

Nouvelle-Zélande: décision attendue en septembre 

Le gouvernement néo-zélandais se prononcera, pour sa part, en septembre sur la reconnaissance officielle d'un État de Palestine, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Winston Peters.

 "Le gouvernement évaluera soigneusement sa position au cours du mois prochain sur la reconnaissance d'un État de Palestine", a indiqué M. Peters, cité par un communiqué du gouvernement.

 La Nouvelle-Zélande prendra sa décision après une évaluation minutieuse, guidée par ses propres principes, valeurs et intérêts nationaux, a-t-il précisé. 

Et d’ajouter: "La Nouvelle-Zélande a clairement indiqué depuis un certain temps que notre reconnaissance d'un Etat palestinien est une question de 'quand', et non de 'si'."

 La Nouvelle-Zélande, "partisan de longue date de la solution à deux Etats et de l'autodétermination palestinienne", continuera de faire pression en faveur d'un cessez-le-feu et d'un règlement politique permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix côte à côte, a-t-il poursuivi.

 Le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'évaluer si les conditions sécuritaires, politiques, diplomatiques et économiques d'un Etat palestinien viable et légitime sont actuellement réunies.

Une dynamique diplomatique mondiale

Fin juillet, le président français Emmanuel Macron avait annoncé son intention de reconnaître l’État de Palestine en septembre, espérant entraîner un “élan collectif” en ce sens. Le Canada a suivi quelques jours plus tard, tandis que le Royaume-Uni a conditionné sa reconnaissance à plusieurs engagements israéliens, dont un cessez-le-feu à Gaza.

 À ce jour, près des trois quarts des États membres de l’ONU reconnaissent déjà l’État de Palestine, proclamé par la direction palestinienne en exil à la fin des années 1980. Depuis le début de la guerre à Gaza, une dizaine de pays ont franchi le pas.

La guerre à Gaza a relancé les appels internationaux à reconnaître l’État de Palestine. L’offensive israélienne a causé la mort de plus de 61 430 personnes à Gaza, principalement des civils, d’après le ministère de la Santé de l’enclave, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

 Les pressions diplomatiques sur Israël se sont intensifiées alors que la situation humanitaire dans l’enclave assiégée est jugée catastrophique et que les violences se sont aggravées en Cisjordanie occupée depuis octobre.

SOURCE:TRT français et agences
