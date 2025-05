Cette annonce survient après que le porte-parole de l'armée, Avichay Adraee, a déclaré que Hossam Shabat, correspondant d'Al Jazeera Mubasher, avait été tué lundi lors d'une opération conjointe entre l'armée et l'agence de sécurité intérieure Shin Bet.

Il a affirmé que Hossam Shabat était un tireur d'élite du bataillon Beit Hanoun du Hamas et qu'il avait pris part à des attaques contre des cibles israéliennes pendant la guerre de Gaza, ce que les journalistes palestiniens ont fermement démenti.

TRT Global - Gaza: au moins 65 morts en 24 heures dans des raids israéliens Au moins 65 Palestiniens ont été tués à Gaza ces dernières 24 heures dans des raids israéliens qui, depuis une semaine, violent une trêve entrée en vigueur le 19 janvier dernier. 🔗

Au moins 208 journalistes palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes dans la Bande de Gaza depuis octobre 2023, selon le bureau des médias du gouvernement palestinien.

L'armée israélienne a lancé une campagne aérienne surprise sur la Bande de Gaza le 18 mars, tuant au moins 800 personnes et en blessant près de 1 600 autres, malgré un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers entrés en vigueur en janvier.

Plus de 50 000 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 113 700 autres ont été blessés lors de la guerre génocidaire menée par Israël contre la Bande de Gaza depuis le mois d'octobre 2023.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans la Bande de Gaza.

Israël est également poursuivi pour “crime de génocide” devant la Cour internationale de justice (CIJ), en raison de ses actions militaires contre l'enclave palestinienne.